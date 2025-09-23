Continúa la polémica con la reforma de Virgen de la Montaña en Cáceres: el COADE alega fallos técnicos y critica al ayuntamiento por la ausencia de un concurso de ideas

El Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE) ha alegado contra el proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña y ha criticado que el Ayuntamiento de Cáceres no optase por “la fórmula más adecuada para acometer un proyecto de esta envergadura: un concurso de ideas”.

Más críticas al proceso participativo

Desde el COADE ya criticaron el proceso participativo abierto por el consistorio y el hecho de que el Gobierno local “no haya generado un espacio de debate previo para poder plantear propuestas antes de que el equipo técnico redactara el proyecto”. Para ello, organizaron junto al Ateneo de Cáceres, el pasado 10 de septiembre, un encuentro ciudadano en el que se “pretendía recoger el sentir respecto del proyecto presentado”.

Ahora, recuerdan que ya en marzo de 2024, el COADE manifestó al ayuntamiento el “desacuerdo con el pliego de contratación del proyecto”, y remitió “algunas sugerencias para su modificación”. Y afean que desde entonces el colegio “no ha participado en ninguna otra fase del proceso”.

Los arquitectos piden al Gobierno local una “planificación urbana transparente”

Legalidad

A este respecto, aluden a que “la legalidad de los pliegos puede sostener el procedimiento seguido”, pero el COADE mantiene que el concurso de ideas “habría garantizado una mayor pluralidad y calidad” en la propuesta, que se ha hecho pública el pasado mes de agosto (cuando se abrió el proceso participativo).

En cuanto al encuentro ciudadano del pasado día 10, desde el COADE señalan que la “opinión mayoritaria fue en defensa del bulevar” de finales del siglo XIX, al considerar que tanto su trazado como su vegetación “forman parte del patrimonio urbano de la ciudad de Cáceres”.

Preservar el bulevar

Es por eso, que instan a que “debería preservarse en la medida de lo posible”. Esta percepción, “expresada por numerosos participantes”, refuerza -a juicio del COADE-la “necesidad de contar con mecanismos de participación que recojan y atiendan la sensibilidad ciudadana en proyectos de esta naturaleza”.

Y en este punto hacen referencia al procedimiento seguido para la remodelación de la Plaza de Santiago (todavía pendiente) como “ejemplo de buena práctica, donde la participación de los vecinos se incorporó desde el inicio y quedó reflejada en el pliego de un concurso de ideas”. Aquel proceso, con un jurado “amplio y plural, garantizó transparencia, consenso y solvencia técnica en el resultado final”.

Asistentes al foro de debate en el Ateneo, el 10 de septiembre. / Jorge Valiente /

En sus alegaciones hacen referencia a que la documentación “resulta insuficiente” para comprobar si se cumple la normativa de accesibilidad y la Ordenanza del arbolado público…

Alegaciones

En cuanto a las alegaciones que el COADE ha presentado al proyecto de remodelación de Virgen de la Montaña, se han registrado en dos vertientes: procedimentales y técnicas.

Las procedimentales hacen referencia al proceso de consulta ciudadana, que “no se ha desarrollado conforme a las fases previstas en el Reglamento de Participación Ciudadana” del consistorio (información, debate y propuesta, devolución, ejecución, revisión del proceso y evaluación).

El objetivo, expresa el COADE, es “implicar a la ciudadanía de forma integral en la toma de decisiones”. Por lo que consideran que la ausencia de estas fases puede “restar legitimidad al proyecto y comprometer la validez del procedimiento”.

Y las técnicas hacen referencia a la documentación contenida en el proyecto publicado, que “resulta insuficiente para comprobar si se cumple la normativa de accesibilidad y la Ordenanza de Gestión y Protección del arbolado público urbano de Cáceres”. También, “si el nuevo esquema viario está debidamente justificado”.

Y aluden a que “es posible que existan estudios complementarios que no hayan sido incluidos en el proceso de participación”.

Finalmente, el COADE reitera su disposición a colaborar con la Administración local en cuantas iniciativas se planteen, aportando su “experiencia técnica y su compromiso con una planificación urbana transparente, participativa y de calidad”.