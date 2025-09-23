El cuidador de la Cruz Blanca acusado de maltrato va a juicio en Cáceres: “Lo reduje para que no cogiera un cuchillo”

Arrancó este martes el juicio al cuidador del centro de los hermanos de la Cruz Blanca de Cáceres acusado de maltrato tras haberse aplazado en julio por la huelga de jueces. Puntual, a primera hora de la mañana y ante una sala atestada por estudiantes de Derecho, dio comienzo la vista en la sala de jurado de la Audiencia Provincial de Cáceres con el testimonio del trabajador, investigado por dos delitos, uno de odio y otro de maltrato. Cierto es que los interrogatorios se demoraron al menos media hora debido a una incidencia procesal que condicionó el proceso.

Los hermanos de la Cruz Blanca, acusados por la fiscalía como responsables subsidiarios, no fueron emplazados en el auto de apertura de juicio oral aunque paradójicamente acudieron porque leyeron en prensa que formaban parte del proceso. Esta incidencia marcó el inicio de la sesión y finalmente, la Sala resolvió que al no haberles notificado la fecha del juicio no podían ser procesados, por lo que no responderán como responsables en última instancia. Sí les invitó la presidencia de la Sala, tal y como recoge la ley, a que el abogado que representa a la congregación permaneciera en el estrado durante el juicio.

Así, con media hora de debate en relación a cuestiones procesales, la fiscalía inició la ronda de preguntas al acusado J. A. C., que sí quiso responder a todas las partes. En todo momento, negó que él humillara e insultara a A., usuario del centro por su discapacidad intelectual y denunciante a través de su familia, y que esto desembocara en un conflicto entre ambos a partir de 2023. “Hemos tenido siempre buena relación”, sostuvo el cuidador aunque sí precisó que “cuando tiene alteraciones de conductas, no se controla”.

En cuanto a uno de los episodios que recoge en su escrito de acusación el ministerio público, afirmó que se incorporó a trabajar en el turno de tarde y que el usuario estaba molesto porque no le dejaban llamar a su familia porque el día anterior había protagonizado un episodio violento con otras usuarias. Incidió en que cuando entró, A. ya se encontraba “alterado” y que “quería matarle”. “Solo fui tres pasos por delante”, aseveró al ministerio fiscal. En el relato que manifestó el acusado, añadió que vio al usuario dirigirse a la cocina y que al “verlo revolver los cajones”, por temor a que cogiera un arma blanca, se acercó y el usuario "intentó agredirle". “Fue a pegarme un puño y lo reduje, yo intenté que no cogiera un cuchillo”, puso de manifiesto.

"Patadas y puñetazos"

Esta versión de los hechos, sostuvo la fiscalía, se contradice con la que dieron trabajadores como la enfermera, que aseguró que el usuario “no estaba revolviendo nada” y que fue el acusado el que llegó y “le tiró al suelo y le propinó patadas y puñetazos”. En esa línea, la acusación particular desmintió el argumento del acusado que sostuvo que los episodios de alteraciones del usuario que requerían llamar al 112 eran frecuentes y recoge que solo hubo uno en 2019 y que hasta cuatro años después no se produjo el siguiente cuando el usuario empezó a manifestar que no quería acudir al centro porque le maltrataban. Está previsto que la vista se prolongue durante la mañana y que comparezcan testigos.

