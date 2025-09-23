Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Las jóvenes de Cáceres lucen peinados con rosas y margaritas

Inspirada en el mundo del flamenco, la moda de adornar el cabello con flores se convirtió en tendencia

Mujer con flores en el pelo.

Mujer con flores en el pelo. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1953 en la ciudad, las rosas y las margaritas se posicionan como el peinado de moda entre las mujeres. Un cerco de margaritas blancas o una línea de rosas sujetas en una tira de raso eran las dos preferencias que más furor hacían entre las jóvenes de la época.

Origen

La moda de las mujeres de llevar rosas y margaritas en la cabeza se originó en el mundo del flamenco a finales del siglo XIX, cuando las mujeres gitanas y andaluzas comenzaron a adornarse el cabello con flores para realzar su belleza y expresar emociones al bailar y cantar flamenco. Esta práctica, arraigada en la cultura andaluza, se convirtió en un símbolo de feminidad que se mantiene vivo en la actualidad. 

