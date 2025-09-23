Nuestro pasado
Las jóvenes de Cáceres lucen peinados con rosas y margaritas
Inspirada en el mundo del flamenco, la moda de adornar el cabello con flores se convirtió en tendencia
En 1953 en la ciudad, las rosas y las margaritas se posicionan como el peinado de moda entre las mujeres. Un cerco de margaritas blancas o una línea de rosas sujetas en una tira de raso eran las dos preferencias que más furor hacían entre las jóvenes de la época.
Origen
La moda de las mujeres de llevar rosas y margaritas en la cabeza se originó en el mundo del flamenco a finales del siglo XIX, cuando las mujeres gitanas y andaluzas comenzaron a adornarse el cabello con flores para realzar su belleza y expresar emociones al bailar y cantar flamenco. Esta práctica, arraigada en la cultura andaluza, se convirtió en un símbolo de feminidad que se mantiene vivo en la actualidad.
