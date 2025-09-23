Juzgan por estafa a un acusado de vender aceite con etiquetado falso en un pueblo de Cáceres

Compró aceite en un supermercado y un mercadillo en Portugal, le cambió la etiqueta para hacerlo pasar por uno de mayor calidad de una cooperativa extremeña y lo vendió a vecinos de su pueblo en Cáceres al triple de su precio. Estos son los hechos que se juzgarán este miércoles tras la instrucción de la causa que se ha prolongado durante un año. En el capítulo de acusaciones, la fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por dos delitos, uno de estafa y otro contra la salud pública y la acusación particular, ejercida por la cooperativa afectada por la falsificación de las etiquetas, una indemnización que supera los 20.000 euros alegando pérdidas.

Por su parte, la defensa ejercida por el abogado Fernando Cumbres sostiene que su cliente ha confesado ser autor del delito de estafa y ha reparado el daño devolviendo el dinero a aquellos a los que vendió el aceite de menor calidad, en realidad era aceite de girasol en lugar de oliva como anunciaba en la etiqueta falsa, y descarta que se haya atentado contra la salud pública porque sí era un producto apto para el consumo adquirido en un mercado. Por esta razón, en el juicio pedirá que se reduzca la condena a una multa.

El escrito de la acusación al que ha tenido acceso este diario recoge que fueron 164 garrafas las que vendió con el etiquetado falsificado. El documento del ministerio público sostiene que “aprovechando que tenía en su poder una etiqueta original de una almazara de Valencia de Alcántara, realizó copias y las fue colocando en cada una de las garrafas para así dar apariencia de aceite de oliva virgen extra”. A continuación, “puso a la venta, previo anuncio en la red social de Facebook, las garrafas adquiridas y manipuladas”. El ministerio público expone que el acusado puso las garrafas a 32 euros cuando la almazara las vendía a 50 euros. Al respecto, la almazara pide una responsabilidad civil debido a que esta situación ha afectado a la reputación de la empresa “afectando seriamente a las ventas” y cuantificando que como consecuencia, han vendido 123 botellas menos.

"Nadie ha sufrido ningún problema de salud"

Como el delito de estafa es un extremo que el propio acusado ha llegado a reconocer, en el juicio se debatirá sobre el otro delito que hace mención al problema de salud pública. En el escrito de la acusación se pone de relieve que ninguna de las personas que ha consumido el aceite “ha sufrido ningún problema de salud”. Sí es cierto que un informe de Sanidad recoge que “tras los análisis pertinentes del producto comercializado por el acusado se llegó a la conclusión que el aceite analizado era resultado de una mezcla de varios tipos de aceites, conteniendo estigmatadienos que es un valor que supera lo recomendado para poder clasificarlos como aceite lampante, no siendo apto para el consumo humano en su forma actual ya que requeriría de otras operaciones posteriores como el refinado para poder transformarlo en aceite comestible”.

