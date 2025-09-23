La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: "Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó"

Jonathan Espinoza Castellanos nació en el barrio periférico Juan Carlos Mendoza de la ciudad nicaragüense de Ocotal y se crió en casa de su madre en el seno de una familia de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres. Dos de ellas llevaban un tiempo en Cáceres y hace tres años, Pirlo, como así le conocían en su país, decidió venir a la ciudad para colaborar económicamente con los suyos, que padecían una situación de vulnerabilidad y tenían escasos recursos.

"Generalmente al fallecer una persona se hablan maravillas de ella, pero Pirlo, nuestro Pirlo, era excepcional, un joven alegre, amante del baile. Siempre habían risas donde él estaba. Era muy sociable, tenía ese don de hacer amistad donde quisiera que estuviera. Le gustaba tocar la guirra pues allí bailaba en las bandas musicales. Le gustaba la música de chicheros (bandas filarmónicas)", cuenta para este diario Danny Martinez Castillo, uno de sus grandes amigos, residente en Nicaragüa.

"Amaba a su madre, su mamá (que hizo de padre y madre) era lo más bello que él tenía. Le enviaba remesas de dinero para ayudarla poque era una persona excepcional. Su meta era trabajar para darle a su madre. Era un joven servicial, no escatimaba hora ni circunstancia para ayudar a los demás. Era como un super héroe, siempre estaba al servicio de los demás sin pedir nada a cambio".

El vínculo con su madre, Marisol Castellanos, era tan indestructible que ni siquiera la muerte los separa. "Todos los días le hacía una video llamada a su las 10 am hora de Nicaragua. Su mamá esperaba la llamada del más pequeño de sus cuatro hijos. El domingo, esa videollamada ya no llegó".

El velatorio

Y es que los familiares y el círculo más cercano a Jonathan siguen, 48 horas después, conmocionados con el suceso. Aún no les han entregado el cuerpo del joven de 25 años. La burocria se ha dilatado por dos circunstancias: la práctica de la autopsia y la extracción de órganos porque el joven era donante. Con su madre ya volando desde Nicaragua, prevén velarlo en el tanatorio San Pedro de Alcántara. "Ella viaja a España con la intención de ir a verlo por última vez. Ella quiere traerlo completo, no en cenizas para nuestra ciudad de Ocotal. Pero por las condiciones económicas creo eso no será posible", aclara Danny.

Pirlo estudió en el Instituto Nacional de Segovia Leonardo Matute de su país. Por las circunstancias económicas tuvo que abandonar las clases: "Aún así era muy inteligente. Le enseñabas algo una vez y después él ya lo estaba haciendo. Cuando llegó a España trabajó en lo que le salía: estuvo de mesero, cuidando a una persona de la tercera edad. En Cáceres hacía a todo y no le tenía miedo a nada. Era amante de la informática, las redes sociales, las computadoras y teléfonos celulares, los equipos de informática, las cámaras, fotografía y vídeos", cuenta Danny.

Es cierto que a Pirlo los planes no le estaban saliendo en Cáceres como él imaginó y quería volverse a Nicaragua, aunque a su madre no se lo decía para no preocuparla. La muerte le sobrevino durante una brutal reyerta a las puertas del estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe, donde un golpe fatal acabó con su vida. Su amigo Danny explica lo ya sabido: Jonathan salió a defender a uno de sus amigos: "Era tan servicial y tan presto al servicio de los demás que tuvo que meterse en ese pleito, que no era con él, para defender a otros y el peor afectado fue él".

Ahora, sus amigos están esperándolo porque "le preparamos un homenaje digno de nuestro Pirlo", concluye su amigo del alma con la emoción a flor de piel.