Mari Rodríguez, Paquita Escobero y más autoras se dan cita en el Día de las Escritoras de Cáceres

Un total de 25 presentaciones de libros y la celebración del Día de las Escritoras componen la programación del VI Otoño Literario que se celebrará en los meses de octubre y noviembre. Una programación diversa, tanto en géneros literarios, como público al que van dirigidas las obras; y en la que se tratarán temas tan actuales como los riesgos del uso de Internet por los más pequeños o la discapacidad.

El concejal de Cultura Jorge Suárez, ha informado sobre este evento literario “una cita obligada y otro hito en el que trabajamos para llegar a todos los públicos, sobre todo por la diversidad de las presentaciones que tenemos. Queremos que sea una parte muy activa de nuestra actividad cultural en este camino a la capitalidad cultural en 2031”.

Ha detallado que “habrá poesía, relato, o la novela, en sus distintas categorías (históricas, policíacas, románticas y generacionales); no podía faltar el teatro, así como estudios de sociología y el mundo rural, algo muy importante para nosotros”.

Igualmente, ha añadido, “en esta edición estarán muy presentes las publicaciones dirigidas al público infantil, fomentando la lectura para crear y trabajar en el pensamiento crítico. Y no solo de cuentos y poesía infantil estamos hablando, sino obras en las que se tratarán temas tan actuales como los riesgos del uso de Internet por los más pequeños de la casa o la discapacidad”.

Autores y obras 1.- Dionisio López, “Los últimos del Oeste. Poetas extremeños del Siglo XXI”, poesía. 2.- Jorge Solís, dos libros: "Cantares del más acá" poesía; y “Hipias”, teatro. 3.- Cora Ibáñez, “Bolsitas literarias”. (Escritura Creativa de la Universidad Popular) escritura creativa. 4.- Paulina Rodríguez González, “Reflejos”. Relatos. 5.- Julio Pérez González, "Match (invasión)". Novela policíaca. 6.- María Jesús García Fernández, "Encaje". Relatos mundo rural. 7.- Juan Manuel Bermejo Vivas, “Lucio se siente solo”. Prosa poética juvenil. 8.- Eusebio Medina García, “Memorias de la frontera. Historias de la Sierra Fría”. Sociología. 9.- José Mª Martín Martín, “Donde el agua calla”. Novela histórica. 10.- Antonio Bueno Flores, “Guía De Cáceres (español-inglés)”. Guía turística. 11.- Pilar Alcántara González, “El camino mágico de Ana” (escrito junto a Elvira Bueno) Cuento sobre la discapacidad. (A partir 10-12 años). 12.- Pilar Alcántara González, "Letrisustos y Casimiedos" cuentacuentos en torno al Día de los difuntos. 13.- Teo Carrasco, “La venganza de Úrsula. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo”. Infantil sobre los riesgos de internet. 14.- Darío González y Mery Rodríguez, “La hormiga valiente”. Infantil. 15.- Fran Martín, "El poeta del botánico". Novela. 16.- Gonzalo Barrientos, "Aproximación al paisaje vegetal de la ciudad de Cáceres". Parques y Jardines de Cáceres. Arte (pinturas). 17.- Raquel Silva Merchán, “Ocho segundos para enamorarme”. Novela. 18.- Jesus Jelsh, “Eres tú mismo/a ¡Adelante!”. Autoayuda y autoconocimiento. 19.- Raquel Gamero, “Mis más bellas cicatrices”. Poesía. 20.- Faustino Lobato, “Donde el alma ignora”, “Notas para no esconder la luz”. “En el alfabeto del tiempo”. Poesía 21.- Alberto Vázquez Cobán, “Ventanas en la selva”. Poesía. 22.- Antonio Castro, “Y se quedarán los pájaros cantando”. Poesía. 23.- José Luis Villegas Agudo, “Proyecto Eva: Salvajes”. Novela de ficción. 24.- Rosa López Casero, “Las manos vacías". Novela generacional. 25.- Paco de Borja, “La espetera de la abuela Dora y otras historias”

Día de las Escritoras

"Aprovechamos un año más para celebrar el Día de las Escritoras, uniéndonos a la convocatoria que la Biblioteca Nacional realiza a todas las bibliotecas españolas”, ha destacado “y nos acompañarán cuatro mujeres diferentes de distintas localidades, formas de escribir y géneros literarios (narrativa, cuento y prosa poética), vinculadas por la tierra y las emociones”.

Cartel anunciador. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

Las autoras que participarán en una mesa redonda el 16 de octubre son: María del Carmen Herrero Serradilla, Natalia Jiménez González, la ilustradora Mari Rodríguez Pérez, y Paquita Escobero Ferreira. Moderará Myriam Navas Reyes, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

"Una edición muy diversa, tanto en géneros literarios, como público al que van dirigidas las obras, con talento de la ciudad y de otras localidades. Animamos a los cacereños y cacereñas a que asistan a las presentaciones, para disfrutar y apoyar a los escritores y escritoras”, ha subrayado Suárez.