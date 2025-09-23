Nace en Cáceres la primera romería LGTBI para visibilizar la diversidad en el mundo rural: "Otra vida es posible en nuestros pueblos"

Cáceres celebra su primera romería LGTBI con la llegada de Bellota Queen, una cita que nace con el objetivo de consolidarse en el tiempo y abrir un espacio festivo, inclusivo y reivindicativo en el entorno rural. La presentación oficial de esta iniciativa ha tenido lugar este martes. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta de Fundación Triángulo, Silvia Tostado, han dado a conocer los detalles de esta primera edición.

Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo, ha presentado esta iniciativa en el marco del proyecto “Mi pueblo también es mi orgullo”, que tiene como objetivo visibilizar y transformar los estereotipos que aún persisten en el mundo rural en torno a las vivencias de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en los pueblos de la provincia. "Somos muchas las personas que vivimos o hemos decidido desarrollar nuestros proyectos de vida en nuestros pueblos, y que nos sentimos plenamente acogidas. Extremadura también muestra esa cara amable y abierta que forma parte de nuestra identidad".

Tareas pendientes

"No somos necios, sabemos que la LGTBIfobia sigue siendo una de las grandes tareas pendientes en los entornos rurales. Sin embargo, queremos poner el foco en la parte positiva, en esas historias que inspiran y abren camino”, señala Tostado. "Para poder desarrollar proyectos de vida, las personas del colectivo necesitamos también referentes, espejos en los que vernos reflejadas. Es importante visibilizar no solo las discriminaciones que aún sufrimos y que seguiremos denunciando, sino también mostrar que otra vida es posible en nuestros pueblos, una vida en libertad y con orgullo".

Involución social

Morales ha advertido del peligro real de una involución social, alertando sobre la posibilidad de regresar "a los tiempos de los 40 años de oscuridad, donde determinadas personas no tenían libertad para expresar quiénes eran ni para vivir conforme a su identidad y forma de vida". Desde la Diputación, ha expresado su agradecimiento a Silvia Tostado, a su organización y "a todo lo que representa la defensa de la igualdad de derechos, para que cada persona pueda vivir su vida en libertad".

Además, ha añadido que "el compromiso con la igualdad no se demuestra con palabras, sino con hechos reales. Por ello, desde la Diputación seguimos invirtiendo en este tipo de iniciativas que construyen una sociedad más justa e inclusiva".

¿Por qué una romería?

El enclave elegido ha sido Cabezuela del Valle, un municipio que desde hace tres años celebra con orgullo su evento LGTBI. Sin embargo, este año, lamentablemente, tuvo que cancelarlo debido a los incendios que han afectado la zona. Por ello, "consideramos que una edición como esta debía celebrarse allí, como forma de reconocer la labor que se realiza desde muchos pueblos en materia de derechos LGTBI".

Romería de la Diversidad en Cáceres / Cedidas por la Diputación de Cáceres

"Lo LGTBI no tiene una única forma ni un único formato. Tenemos que defender nuestra forma de entender la convivencia y las relaciones. ¿Y qué hay más extremeño que una romería? Este es un evento para toda la ciudadanía, para quienes quieran acompañarnos, con la idea clara de que todas las personas deben poder expresarse libremente y sentirse seguras. Además, creemos firmemente que muchas propuestas innovadoras han nacido precisamente en nuestros pueblos, y es hora de darles visibilidad. Junto a la romería, el evento incluirá conciertos, talleres artesanales y actividades de folclore. Las plumas, la alegría y nuestra forma tan particular de celebrar y bailar también son una manera de reivindicar que la diversidad en esta tierra no va a dar ni un paso atrás".

Cabezuela del Valle

Por último, la alcaldesa de Cabezuela del Valle, Marisa Yusta, ha destacado el compromiso del municipio con la diversidad. "Normalmente celebramos nuestro evento LGTBI 'Cabezuela, más orgullosa que nunca'. Por eso, nos llena de orgullo que este festival tenga lugar en nuestro pueblo. Este año, debido a los incendios, decidimos no salir a celebrar, pero creo que todos estamos remando en la misma dirección".

Así, durante el día 11 de octubre, la zona de La Pesquerona y el Paraje de la Virgen de Cabezuela acogerá un día de convivencia, visibilidad e inclusión a través de “algo tan extremeño como una romería”, con música, yincana familiar, desfile de peñas y comida por la diversidad.

Esta actividad se suma a otras que se vienen desarrollando a través del programa 'Mi pueblo también es mi Orgullo', como talleres artesanales, un programa de atención a la salud mental, circuito de exposiciones o la grabación de programas en formato podcast que se están llevando a cabo en distintas localidades.