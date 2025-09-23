Nuevas adhesiones a Cáceres 2031, que prepara un taller "transformador y exitoso" nacido en Canadá

La candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura celebra este miércoles, 24 de septiembre, en el Palacio de la Isla, un taller ciudadana abierto a la participación. El objetivo es poner en marcha una metodología innovadora para repensar cómo la cultura puede convertirse en motor de transformación social, económica y medioambiental, no solo en la capital provincial, sino en toda Extremadura.

"Cultura habilitadora"

Bajo el título “Hacia una cultura habilitadora”, el taller invita a reflexionar sobre cómo la cultura puede convertirse en el motor de una regénesis colectiva, capaz de responder a los grandes retos de nuestro tiempo. Dicho taller será llevado de la mano de expertos internacionales de Impact hub. La metodología propuesta nace con éxito en Canada y ya ha sido implementada en proyectos de Galicia y Cataluña con un impacto enorme.

Cáceres y Extremadura

"Queremos escribir y pensar juntos cómo la cultura de Cáceres y de toda Extremadura puede abrir caminos y generar un impacto real en la vida de la gente mediante la formulación de estrategias coparticipadas", señala Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

Preguntas clave

La sesión se articulará en torno a preguntas clave: ¿cómo situar la cultura en el centro de un cambio profundo en nuestra región? ¿Qué valores y fortalezas de nuestra tierra pueden guiar este proceso? ¿De qué manera pueden implicarse los diferentes sectores para construir una cultura más abierta, consciente y participativa?

Diversas artes escénicas

El encuentro convocará voces diversas artes escénicas, patrimonio, accesibilidad, mundo académico, colectivos de mayores y juventud, además de agentes culturales y turísticos, para generar un diálogo común orientado a repensar el ecosistema cultural de la región y sentar las bases de una estrategia cultural compartido.

Transformador

Como resultado, se continuará en el proceso de creación de un Grupo Transformador, un espacio ciudadano que dará seguimiento a las propuestas surgidas en el taller y acompañará a la candidatura de Cáceres 2031 en los próximos meses.

Malpartida de Cáceres

Por otro lado, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres aprueba en pleno y por unanimidad la adhesión del municipio a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura de 2031, sumando así el apoyo de todos los malpartieños a un proyecto que convertiría a Cáceres en referente de la cultura y que beneficiará a toda la región.

Cáceres, a por la capitalidad / Archivo de El Periódico Extremadura

Manifiesto

El manifiesto firmado recoge el deseo de los malpartideños de que Cáceres sea reconocida con este titulo para pone en valor una ciudad impregnada por el poso de las tres culturas que convivieron en ella, que irradia su potencial desde las piedras de su entorno monumental hacia todos los rincones que conservan con orgullo su patrimonio material e inmaterial y sus formas de vida.

Recursos

El alcalde, Alfredo Aguilera, ofrece los recursos naturales del municipio, así como el Museo Vostell Malpartida, el centro de interpretación de las Vías Pecuarias o la Casa Museo Narbón para darle un valor añadido a la candidatura.

