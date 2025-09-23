El trabajador de la Cruz Blanca acusado de maltrato irá hoy a juicio en Cáceres

El trabajador del centro que gestionan los Hermanos de la Cruz Blanca en Cáceres acusado de maltrato irá finalmente este martes a juicio. La Audiencia Provincial ha señalado una nueva fecha para que se celebre la vista después de que se aplazara en julio debido a la huelga de jueces. De esta forma, está llamado a comparecer a primera hora de la mañana el cuidador al imputado.

En concreto, según recoge el escrito de acusación pública al que este diario ha tenido acceso, la fiscalía pide para él tres años de cárcel por dos delitos diferentes, uno de maltrato y otro contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. También reclama en cuanto a responsabilidad civil, tanto al acusado como a la compañía de los hermanos de la Cruz Blanca de forma subsidiaria, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y 200 euros por las lesiones sufridas.

Tal y como expone el ministerio público en su escrito, «el acusado es cuidador del centro en el que residen personas con discapacidad» y recoge que «al menos durante al año 2023, no ha tratado de forma adecuada a la víctima, maltratándole y menospreciándoles con la finalidad de humillarle con motivo de su hostilidad a las personas con discapacidad». Entre los episodios concretos que relata la fiscalía se encuentra uno en septiembre de ese año en el que tras un enfrentamiento, «lo arrojó al suelo y comenzó a propinarle puñetazos y patadas en todo el cuerpo, pese a que la enfermera le reiterara y manifestara que parara porque se iba a buscar un problema y le iba a matar y que solo paró al tenerle varios cuidadores».