Violeta Acedo, psicóloga de Cáceres, tras la reyerta mortal: "Cuando se produce el 'efecto masa' se diluye la responsabilidad individual. No saben parar"

Los delitos de violencia sexual investigados por la Fiscalía General del Estado ascendieron a 3.283 en 2024, lo que supone un incremento del 3% con respecto al año anterior. Delitos cometidos por menores. También menor fue el chico que apuñaló a otro el pasado mes de mayo en el cacereño barrio de El Perú. Lo hirió en una zona sensible, provocándole la muerte. Y, aunque superan la mayoría de edad, los cinco detenidos por su presunta implicación en el fallecimiento de Jonathan Espinoza tras una reyerta este domingo en la avenida Virgen de Guadalupe solo tienen entre 21 y 29 años. Diferentes hechos que tienen un elemento común: la violencia. ¿A qué se debe su escalada entre los más jóvenes?

El 'efecto masa'

Los factores son diversos, pero en relación con el suceso producido el pasado fin de semana, y cauta hasta conocer los resultados de la investigación, la psicóloga integradora y perito psicóloga forense Violeta Acedo Herrera pone el foco en el llamado 'efecto masa'. "Cuando se produce el 'efecto masa' en un grupo, se diluye la responsabilidad individual y la violencia pueda escalar de manera desproporcionada", explica la especialista. "Como miembro del grupo hago lo que hace el resto o intento sobresalir", añade.

Según detalla Acedo, en ese momento, muy relacionado con el estatus dentro de la pandilla y con la retroalimentación mutua, aumenta mucho la impulsividad y la sensación de euforia. "No saben parar", dice la colegiada.

Situaciones de vulnerabilidad

Al mismo tiempo, juega un papel clave el ambiente en el que los jóvenes se han criado. La experta cuenta que las situaciones de vulnerabilidad experimentadas a lo largo de la infancia, como padres divorciados o con peleas constantes, o contacto con alcohol o drogas, puede desencadenar en una normalización de la violencia. Incluso, puede influir el crecer viendo unos dibujos animados violentos. "A partir de los 12 años empezamos a salir de nuestro entorno, de nuestros cuidadores, y comenzamos a formar nuestro grupo. Cada uno nos unimos con quienes más identificados nos sentimos", expone Acedo. Es decir, que esas situaciones de vulnerabilidad pueden servir de nexo común, potenciando la retroalimentación. Pero, también, influir en aquellos que no tengan dichas vivencias, tanto en el caso de los ejemplos anteriores, como en relación con "la presencia cada vez mayor de modelos de más masculinidad", asevera Acedo.

"Si yo me muevo en un entorno en el que creo que ser hombre implica tener ciertas conductas o actitudes de poder, voy a hacer eso", explica la psicóloga. Una masculinidad ligada a la dominación, a la fuerza, que normaliza la violencia en determinados entornos.

Redes sociales

La profesional introduce en este punto otro elemento destacado: las redes sociales. "Como los chavales ahora tienen teléfonos móviles desde los 14 o, incluso, desde los 11 años, pueden pensar que esos modelos de masculinidad que ven a través de la pantalla son lo normal", dice la experta. "A través de TikTok o Instagram, contemplan cosas y normalizan cosas dirigidas a personas adultas, cuando todavía no tienen el cerebro desarrollado como un adulto. Sus emociones son de personas que están en la infancia, en la preadolescencia o en la adolescencia, con lo que no pueden procesar la información de la misma manera", explica la especialista.

Delitos sexuales

Y, precisamente, con Internet puede relacionarse el incremento de los delitos sexuales cometidos por menores. Concretamente, con el aumento de visualizaciones de páginas porno por parte de los más jóvenes. "Si yo aprendo que eso es lo que es el sexo o el amor, es lo que voy a reproducir", razona la perito psicóloga forense, quien además, menciona lo que cada uno ha visto en su casa en cuanto a la manera de amar o relacionarse como otro elemento fundamental.

Sea como fuere, Acedo tiene claro que "la mayoría de jóvenes no son violentos. Llegan a serlo porque están atravesados por varios factores de riesgo, que se acumulan, y pueden llevar a ese tipo de conductas, como asesinar a una persona". Y entre esas causas no se puede olvidar la ingesta de alcohol o drogas. "Hay un concepto que se llama 'binge drinking', que es el consumo excesivo de alcohol en un periodo muy corto de tiempo. A eso se le suman otros consumos emergentes que está habiendo ahora, como el cannabis, o fármacos sin prescripción médica. ¿Cuál es el resultado? Que se incrementa la impulsividad, las personas están más desinhibidas y, como consecuencia, vienen las conductas violentas", narra la psicóloga.

Delitos de odio

Actuar, por ejemplo, bajo la influencia de estas sustancias y cometer una atrocidad sí podría llevar al arrepentimiento de los autores. Sin embargo, no sería así en el caso de los delitos de odio, por homofobia o racismo, que se están incrementando en España, según Acedo, y que, como ya se ha visto en este país, pueden estar detrás de un asesinato.

Prevención

En cualquier caso, la profesional destaca la importancia de la prevención, tanto a nivel educativo como a nivel social o político, distribuyendo más información para que los jóvenes asimilen las conductas que no pueden ejercer. Pero, sobre todo, Acedo se refiere al control parental. "Estoy viendo muchísimo que los padres culpabilizan a sus hijos o, incluso, a los profesores, y no. Primero están los padres, que son nuestros primeros referentes, y ahí es donde tiene que estar la prevención mayor", concluye la psicóloga.