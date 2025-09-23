El voleibol gana visibilidad en Cáceres con un club LGTBIQ+ pionero: "El objetivo es crear un espacio en el que nos sintamos seguros"

El club deportivo LGTBIQ+ 'DiverCeres' nació hace cuatro años de la mano de Álvaro Peraita, actual presidente de la entidad. Junto a él, David Luceño ejerce como secretario, consolidando un proyecto que apuesta por la inclusión y la diversidad en el deporte.

"Siempre me ha gustado el voleibol, pero nunca había tenido un lugar donde practicarlo. Conocía este tipo de clubes en otras ciudades en las que viví, pero en Cáceres no existía nada parecido. Sentí que era necesario poner en marcha un proyecto así en la ciudad. Al principio empecé con varios amigos, y poco después comenzamos a difundir la idea a través de las redes sociales. Poco a poco fue ganando fuerza, hasta que logramos formalizar el club. Desde entonces ha ido creciendo, incorporando nuevas disciplinas, y así hasta el día de hoy", cuenta Peraita.

Por otro lado, Luceño ha subrayado que actualmente se posicionan como el primer y único club deportivo LGTBIQ+ oficialmente constituido en Extremadura. "Si bien existen otras iniciativas deportivas vinculadas al colectivo, estas aún no cuentan con una formalización oficial."

Oferta deportiva

En sus inicios, el club ofrecía únicamente voleibol. "Recuerdo que al primer entrenamiento asistimos solo cuatro personas, pero poco a poco el grupo fue creciendo", afirma el presidente. Actualmente, el club ha ampliado su oferta deportiva y cuenta con límite de plazas en cada disciplina, con el objetivo de garantizar entrenamientos de calidad. En voleibol hay dos grupos que suman unas 40 personas, el patinaje reúne a unas 25, y también se ha incorporado la modalidad de vóley playa.

Área social

Además, el club dispone de un área social destinada a quienes no practican deporte, pero sí participan en las actividades socioculturales que se organizan. Esta opción permite incluir a personas que, por motivos de horario o residencia fuera de Cáceres, no pueden entrenar, pero desean formar parte del proyecto. En total, 'DiverCeres' cuenta actualmente con unas 85 personas activas.

El club da prioridad a las personas del colectivo LGTBIQ+, aunque sus actividades están abiertas a todo el mundo. El objetivo principal es crear un espacio seguro e inclusivo, especialmente para quienes forman parte del colectivo. La demanda ha crecido tanto que actualmente existe una lista de espera, en voleibol son más de 15 las personas pendientes de plaza, en vóley playa, entre 8 y 9 se han quedado fuera esta temporada y en patinaje, otras 3 o 4 personas no han podido incorporarse.

"Creemos que el deporte es una herramienta poderosa para conectar con otras personas afines, compartir intereses y generar comunidad. Por eso decidimos poner en marcha esta área social, en la que organizamos, al menos una vez al mes, alguna actividad con el objetivo de responder a las necesidades de nuestras socias y socios, y sobre todo, para disfrutar y pasarlo bien en un entorno seguro", destaca el secretario.

Cuota accesible

A día de hoy, no cuentan con un espacio físico para poder entrenar, suelen hacerlo en pistas municipales, también recurren a la Universidad o espacios abiertos. Además, en la disciplina de patinaje, realizan rutas, es decir, utilizan todos los recursos disponibles. "Desde el principio, el Ayuntamiento de Cáceres nos brindó la oportunidad de utilizar instalaciones municipales, algo que agradecemos. Sin embargo, actualmente contamos con pocas horas disponibles. El club sigue creciendo, pero el número de horas no aumenta, y eso termina siendo un hándicap para nuestro desarrollo", subraya Peraita.

El club se esfuerza por garantizar que el aspecto económico no sea un impedimento para nadie. Por esta razón, establece una cuota accesible y ofrece descuentos especiales a personas desempleadas. Su objetivo es que cualquier persona interesada pueda formar parte del club, independientemente de su situación económica.

Próximo torneo: 3, 4 y 5 de octubre

Todas las competiciones que organiza el club son mixtas, abiertas a la participación de chicos, chicas y personas no binarias. El año pasado celebraron su primer torneo, aunque a nivel local. Sin embargo, este año han querido dar un paso más. Tras participar en varios torneos organizados en otras ciudades durante el último año, el club decidió impulsar una iniciativa similar en Cáceres, con el objetivo de atraer a clubes y participantes de diferentes puntos de España. De esta manera nació 'Bellotina', un torneo mixto y diverso que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre.

"Actualmente tenemos ya inscritas a 160 personas para participar en el torneo. La respuesta ha sido estupenda. Vendrán equipos de otros clubes no solo de distintas partes de España, como Madrid, Vitoria o Elche, sino también del extranjero, como es el caso de un equipo de Oporto", concluye Luceño.