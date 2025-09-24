El acusado de vender aceite con etiquetas falsas en Cáceres llega a un acuerdo para evitar la cárcel

Estaba señalado a primera hora de la mañana aunque no fue hasta casi entrado el mediodía cuando las partes fueron llamadas a la sala cuatro de vistas del palacio de justicia de Cáceres. En los pasillos, una insólita expectación de testigos citados, más de una decena, que mostraban una impaciencia mayor conforme avanzaban las horas. Finalmente, no acudieron en vano, porque fueron llamados por el juez instructor uno a uno. Su intervención se limitó a unos escasos segundos, una o dos preguntas y en menos de una hora habían desfilado para responder las preguntas de las partes. Prácticamente, todos ellos habían comprado aceite con etiquetas falsas al acusado de estafa y un delito contra la salud pública que se sentó en el banquillo este miércoles.

Esta diligencia contrastó con la espera anterior se debió a que las partes, previamente, ya habían alcanzado un acuerdo para asegurar que la pena que se le pudiera imponer al acusado evitara su entrada en la cárcel. El Código Penal (artículo 80) contempla la posibilidad de suspender la pena privativa de libertad siempre y cuando se cumplan determinados supuestos y la condena no supere los dos años de cárcel. En un principio, la acusación pedía cuatro años y medio por los dos delitos, una pena que finalmente se traducirá en diez meses de prisión después de que se le reconozca el atenuante de confesión y de reparación del daño, es decir, ha confesado cometido el delito y ha devuelto el dinero a los compradores de las garrafas que contenían aceite de girasol en lugar de aceite de oliva, tal y como él aseguraba vender. El abogado Fernando Cumbres se hace cargo de la defensa del acusado.

Responsabilidad civil

Sí fue objeto de debate, por esta razón se celebró la vista y se escuchó a los testigos, la cuestión relativa al pago de la responsabilidad civil que reclama la almazara cuya etiqueta fue utilizada para cometer el fraude. La empresa pide 21.000 euros por los perjuicios cometidos en su reputación y las pérdidas.

El escrito de la acusación al que ha tenido acceso este diario recoge que fueron 164 garrafas las que vendió con el etiquetado falsificado. El documento del ministerio público sostiene que “aprovechando que tenía en su poder una etiqueta original de una almazara de Valencia de Alcántara, realizó copias y las fue colocando en cada una de las garrafas para así dar apariencia de aceite de oliva virgen extra”. A continuación, “puso a la venta, previo anuncio en la red social de Facebook, las garrafas adquiridas y manipuladas”.

El ministerio público expone que el acusado puso las garrafas a 32 euros cuando la almazara las vendía a 50 euros. Al respecto, la almazara pide una responsabilidad civil debido a que esta situación ha afectado a la reputación de la empresa “afectando seriamente a las ventas” y cuantificando que como consecuencia, han vendido 123 botellas menos.

