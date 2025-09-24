El alcalde de Valdefuentes se quedó sin palabras… y sacó sus castañuelas

El alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias, se quedó sin palabras esta mañana en la presentación de la Fiesta de los Tableros. No las encontraba para describir el sentimiento, la música y el colorido de esta celebración. Por eso les dijo a los que le acompañaban que tocaran el pandero y la flauta, mientras él sacó las castañuelas. Entonces todos comprendieron la hermosura de esta experiencia que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de octubre. “No lo voy a contar, los vais a escuchar”, dijo. Y comenzó la presentación.

El Palacio de Carvajal de Cáceres y, posteriormente, la Plaza de Santa María fueron escenarios de lujo para dar a conocer esta Fiesta de los Tableros que se celebra en Valdefuentes en honor a la Virgen del Rosario y cuyo documento más antiguo está fechado en 1879, aunque el alcalde asegura que la fiesta se celebraba con anterioridad.

Álvaro Arias se dirige a los asistentes a la presentación de la Fiesta de los Tableros mientras bailan el 'Chicurrichi'. / Juan José Ventura

Junto al edil valdefuenteño concurrieron María Toscano, diputada delegada del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres; y Nuria Franco, directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura.

Toscano recordó la singularidad y colorido de la Fiesta de los Tableros, que hunde sus orígenes en la ofrenda que se hacía a la diosa Ceres para pedirle abundancia de cosechas y ganadería, especialmente del cerdo. En la fiesta cuatro tableras y cuatro madrinas, ataviadas con el traje regional, llevan en sus cabezas unas tablas alargadas, engalanadas con paños y bordados, encajes de bolillo, con panes, dulces y flores de papel, estandartes de los santos. Junto a ellas, ocho danzadores bailan el ‘Chicurrichi’ al son de las castañuelas, la música del tambor y una flauta. Con todos esos elementos en el Palacio de Carvajal, la presentación fue una fiesta.

Tuvo Toscano especiales palabras para los voluntarios y miembros de las asociaciones que hacen posible las fiestas. “¿Qué seríamos los alcaldes sin ellos?”, concluyó.

Un ejemplo de preservación del patrimonio cultural

La directora del Cemart , Nuria Franco, explicó que la explosión de color de la Fiesta de los Tableros es posible gracias a 6.000 elaboradas con mimo por las asociaciones y que llenan plazas y calles, así como los tableros. Valdefuentes es ejemplo de cómo preservar el patrimonio cultural inmaterial, manteniendo viva la tradición al mismo tiempo que su evolución natural. El Cemart contribuye a la celebración con la organización del concierto del Gato con Jotas y su espectáculo Electro Jotas, que precisamente aúna música, baile de indumentaria tradicional con estilos de música actuales.

Primer plano de un tablero, con las autoridades al fondo. / Juan José Ventura

Recorrido por el programa

Por su parte, Álvaro Arias en su exposición hizo un recorrido por el programa, transmitiendo en cada momento la elaborada liturgia de Los Tableros, especialmente la que tendrá lugar el sábado 4 de octubre, con la procesión de la Virgen del Rosario, acompañada de madrina, tableras, danzadores y la Escuela Infantil de Tableros. En total unas 200 personas. Bailan el ancestral ‘Chicurrichi’ desde la iglesia de Bienvenida hasta la Plaza de España. Allí les espera un mosaico de flores. De nuevo se interpreta el ‘Chicurrichi’. Todo acaba con la subasta de los tableros y el baile de ‘El Verdigaio’. A partir de las ocho será el concierto de El gato con Jotas, del grupo Time Lover y la actuación del grupo colombiano ‘Combo Perfecto’.

El domingo, día 5 de octubre, será la En-tomatá, en la que las distintas asociaciones participantes en la Fiesta de los Tableros celebran una jornada de convivencia. Otra de las curiosidades es que se lanza un objeto rodante en la Plaza de España. Quien lo alcance tiene un premio que guarda en su interior.

La presentación continuó en Santa María

La presentación continuó con la degustación de dulces típicos de Valdefuentes. El alcalde de Valdefuentes no dejaba de hacer sonar las castañuelas y toda la comitiva de la presentación salió a la Plaza de Santa María a bailar y tocar. Un grupo de turistas se unió a los valdefuenteños, mientras el alcalde invitaba y promocionaba su fiesta a todos los transeúntes para que vayan los días 3, 4 y 5 de octubre a Valdefuentes.