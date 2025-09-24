El ayuntamiento reparará los baños públicos de Cáceres tras ser vandalizados

El ayuntamiento de Cáceres actuará en los baños públicos del parque de Gloria Fuertes tras volver a ser vandalizados. Según ha hecho público el consistorio, los trabajos de mejora costarán a las arcas municipales alrededor de los 3.000 euros y se iniciarán este miércoles. Contempla que las actuaciones serán ejecutadas por la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento, Serveo, y obligarán al cierre durante un plazo estimado de dos semanas.

Consistirán en la instalación de cristales separadores entre estancias, la sustitución de sanitarios rotos, la revisión e instalación de elementos de carpintería, la reparación de techos y la eliminación de grafitis y del resto de actos vandálicos. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha manifestado que "el incivismo de una minoría nos ha obligado a tener que gastar esos fondos en arreglar la vandalización de un espacio situado en el corazón de la ciudad y que utilizan tanto los vecinos de Cáceres como los turistas; siendo parte así de la imagen de la ciudad".

Reposición de baldosas

Muriel ha visitado este miércoles las instalaciones junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos. El concejal ha hecho público que se realizarán otros trabajos de mejora como la reposición total de las baldosas en mal estado a lo largo de todo el paso. Además, se está procediendo también al arreglo de todos los alcorques en mal estado.