Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios públicos

El ayuntamiento reparará los baños públicos de Cáceres tras ser vandalizados

Las actuaciones serán ejecutadas por la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento, Serveo, y obligarán al cierre durante un plazo estimado de dos semanas

El baño público de Gloria Fuertes.

El baño público de Gloria Fuertes. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El ayuntamiento de Cáceres actuará en los baños públicos del parque de Gloria Fuertes tras volver a ser vandalizados. Según ha hecho público el consistorio, los trabajos de mejora costarán a las arcas municipales alrededor de los 3.000 euros y se iniciarán este miércoles. Contempla que las actuaciones serán ejecutadas por la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento, Serveo, y obligarán al cierre durante un plazo estimado de dos semanas.

Consistirán en la instalación de cristales separadores entre estancias, la sustitución de sanitarios rotos, la revisión e instalación de elementos de carpintería, la reparación de techos y la eliminación de grafitis y del resto de actos vandálicos. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha manifestado que "el incivismo de una minoría nos ha obligado a tener que gastar esos fondos en arreglar la vandalización de un espacio situado en el corazón de la ciudad y que utilizan tanto los vecinos de Cáceres como los turistas; siendo parte así de la imagen de la ciudad".

Noticias relacionadas y más

Reposición de baldosas

Muriel ha visitado este miércoles las instalaciones junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos. El concejal ha hecho público que se realizarán otros trabajos de mejora como la reposición total de las baldosas en mal estado a lo largo de todo el paso. Además, se está procediendo también al arreglo de todos los alcorques en mal estado.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
  2. La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
  3. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  4. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  5. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  6. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  7. Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte
  8. La jueza decreta prisión provisional para uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres y deja en libertad con cargos a los otros cuatro

Jonathan "cayó fulminado en el suelo" mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido

Jonathan "cayó fulminado en el suelo" mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido

El ayuntamiento reparará los baños públicos de Cáceres tras ser vandalizados

El ayuntamiento reparará los baños públicos de Cáceres tras ser vandalizados

La calle de Cáceres que no tiene final y está llena de restos de basura y botellón

La calle de Cáceres que no tiene final y está llena de restos de basura y botellón

El acusado de vender aceite con etiquetas falsas en Cáceres llega a un acuerdo para evitar la cárcel

El acusado de vender aceite con etiquetas falsas en Cáceres llega a un acuerdo para evitar la cárcel

Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga

Barras en la calle sí, botellón no: el Ayuntamiento de Cáceres marca normas para disfrutar de San Miguel con responsabilidad y a tope de charanga

El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto a golpes en una reyerta: "No matarás es un mandamiento de Dios"

El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto a golpes en una reyerta: "No matarás es un mandamiento de Dios"

El hospital de Cáceres se llena de mensajes de esperanza por el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer

El hospital de Cáceres se llena de mensajes de esperanza por el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer

El alcalde de Valdefuentes se quedó sin palabras… y sacó sus castañuelas

El alcalde de Valdefuentes se quedó sin palabras… y sacó sus castañuelas
Tracking Pixel Contents