Agenda cultural
Cáceres acoge una jornada de sabores, historia y cultura pop
Desde una exclusiva cata gourmet, pasando por un ciclo sobre arquitectura tradicional, hasta un mercadillo de cine, música y coleccionismo
La ciudad ofrece planes para todos los gustos.
'Cata Gourmet' en Tápara Restaurante
El próximo jueves 25 de septiembre a las 21.00 horas en Tápara Restaurante, tendrá lugar una 'Cata Gourmet' junto a 'Pago Los Balancines'. En ella se catarán varios vinos por el precio de 45 euros. Un vino 'Blanco Roble sobre Lías' más un taco de bacalao con alioli de miel y mousse de boniato, 'Balancines Garnacha' más un trío de croquetas, 'Huno Reserva' más un canelón de ternera y por último, un 'Haragán Reserva Especial' junto a chocolates. Sólo hay 30 plazas y las reservas están volando.
Primera sesión del 'Ciclo de Arquitectura Tradicional'
Este jueves a las 18.30 horas en el Colegio de Arquitectos en Cáceres, se llevará a cabo la primera sesión del 'Ciclo de Arquitectura Tradicional'. Será un encuentro abierto para explorar cómo la arquitectura tradicional puede responder a los retos energéticos actuales, con especial atención a los edificios públicos y patrimoniales. Además, varios especialistas, estarán presentes en estas jornadas con espacio para debate, fomentando la reflexión compartida.
Mercadillo de cine, música y coleccionismo
Movietone regresa a Cáceres este jueves a las 20.00 horas, con una nueva edición de su mercadillo cultural, un evento ideal para los amantes del cine, la música y el coleccionismo. La cita, con entrada libre, ofrecerá una amplia variedad de puestos donde se podrán encontrar vinilos, pósters, ediciones especiales, rarezas y objetos únicos. Una oportunidad perfecta para curiosear, descubrir tesoros escondidos y compartir la pasión por la cultura popular.
