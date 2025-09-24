El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto a golpes en una reyerta: "No matarás es un mandamiento de Dios"

"No matarás. Es un mandamiento de Dios. Desde niños lo hemos leído. No hay nada más directo. No matar". Son las palabras que el padre Ángel Martín Chapinal, párroco del templo de Virgen de Guadalupe, ha pronunciado este miércoles en la misa funeral de Pirlo, el joven nicaragüense de 25 años llamado Jonathan Espinoza Castellano que murió el pasado domingo a golpes en una reyerta frente al estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe.

Acto desgarrador

En un acto desgarrador, decenas de personas han acudido a la capilla del tanatorio para mostrar sus condolencias a la familia. Sus hermanas, entre lágrimas, aún no han logrado comprender lo ocurrido. Y su madre, Marisol Castellano, todavía aturdida después de llegar el pasado martes desde Nicaragua, no ha dado un paso sin estar acompañada de sus allegados. Tras muchos abrazos, muestras de respeto y flores, los amigos de Pirlo le han dado una amarga despedida.

Vínculo

El padre Ángel conocía a Pirlo, entre otras cosas, por ser el delegado pastoral de Migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres. A su templo suelen acudir migrantes cada domingo para escuchar misa, pero su vínculo se debía a varias ayudas que el joven Jonathan había prestado en la parroquia para organizar eventos.

Papa Francisco

Durante la homilía, el sacerdote ha recordado unas palabras del Papa Francisco en las que señalaba que "la vida es larga, debe serlo. No solo en el aspecto físico, también en el espiritual. La indiferencia, el odio, el desprecio o la marginación ya son formas de homicidio. No se pueden aniquilar. Es inaceptable quitarle la vida a nadie".

Justicia

Además, solicitó, durante el sermón, dejar a la Justicia hacer su trabajo y no llamar a la venganza, "como ya he visto en redes sociales". También destacó su bondad: "Ha donado todos los órganos que podía, y eso habla muy bien de él. Ahora hay personas que podrán tener una larga vida gracias a su generosidad".

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cáceres ha sido el encargado de sufragar los gastos, pero no ha habido representación del Equipo de Gobierno en el sepelio. Sí que han asistido varios concejales del Grupo Municipal Socialista, como Belén Fernández, David Holguín o Jorge Villar.

Imagen de Pirlo de un acto sandinista en Nicaragua. / EL PERIÓDICO

Sandinista

Entretanto, desde su país los mensajes siguen en cascada y destaca especialmente el que hace referencia a su paso por las Juventudes Sandinistas: "Son muchísimas las palabras que nos quedamos cortas para describir lo que fuiste, mi querido Jonathan cariñosamente Pirlo. No solo un amigo y confidente, sino un hermano de vida, alguien que caminó con una alegría inigualable, que estuvo con muchos en las buenas y en las malas. Ni hablar de su trayectoria en Juventud Sandinista 19 de Julio dejando huellas imborrables en cada paso, en cada actividad que el estaba eras alegría tu energía bailes risas eran únicos. Tu espíritu inclaudicable, tu entrega y tu alegría fueron únicos y nos quedamos con esos bonitos recuerdos..."

Pirlo, junto a sus amigos. / EL PERIÓDICO

Cariñoso mensaje

Y añaden acompañando a unas fotos este cariñoso mensaje: "Hoy nuestro corazón se llena de dolor, pero también de gratitud por haber coincidido contigo en este camino. Le pido a Dios que reciba tu alma con amor infinito y que te conceda el descanso eterno. Descansa en paz, mi muchacho. Tu sonrisa, tu entrega y tu memoria vivirán por siempre en nosotros. Misión cumplida campeón. Hasta la victoria siempre", una victoria que se dirimirá en los tribunales mientras las cenizas del joven Pirlo, al que arrebataron su vida, esperan ya el último vuelo hacia su país natal.