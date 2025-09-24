Cáceres participa en el primer Congreso de Ciudades Europeas del Deporte, que se celebra en Alcobendas

Cáceres estará presente en el primer Congreso Ciudades Europeas del Deporte, que se celebrará en Alcobendas el 26 de septiembre. La concejala de Deportes Noelia Rodríguez desgranará la oferta deportiva cacereña durante la jornada de tarde en una intervención juntamente con el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, a las 16.40 horas.

Cáceres conocía oficialmente a principios de mes su reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026, galardón que otorga la entidad privada Aces Europe (Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte), con sede en Bruselas, que distingue a las ciudades que apuestan por el deporte en todas sus categorías y promueven instalaciones para su práctica. Otras ciudades españolas como Móstoles, Zaragoza, Calanda, Luarca, Toledo o Torrejón de Ardoz han sido reconocidas con esta distinción.

Presentación de Alcobendas como Ciudad Europea del Deporte. / EL PERIÓDICO

La jornada se concibe como un intercambio de experiencias que reunirá a responsables municipales, gestores deportivos y representantes de territorios reconocidos por ACES Europe por su compromiso con la promoción del deporte.

Cartel del I Congreso Ciudades Europeas del Deporte 2025. / EL PERIÓDICO

Programa de la jornada

La inauguración del congreso corre a cargo de Rocío García, alcaldesa de Alcobendas; Gian Francesco Lupatelli, presidente de Aces Europe MSP Italia; José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid; y Jesús Tortosa, concejal de Deportes de Alcobendas. Alfonso Jiménez pronunciará la conferencia inaugural. La primera ciudad en presentar su oferta será Zaragoza, de la mano de su concejal de deportes Félix Brocate.

En la jornada de mañana se presentarán las siguientes ciudades en grupos de dos: Calanda, Alcobendas, Luarca y Toledo. A su término habrá una mesa redonda con todos los ponentes. Tras la visita a las instalaciones y la comida darán a conocer su oferta Móstoles, Segovia, Cáceres y Torrejón.

La clausura será a cargo del concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa. El broche final lo pondrá una fiesta del deporte en la que se entregarán los premios de los Eurogames en el escenario central.