La calle de Cáceres que no tiene final y está llena de restos de basura y botellón

Cáceres tiene una calle a apenas cinco minutos del centro de la ciudad que no tiene final y se ha convertido en un foco de suciedad. Está ubicada en un punto estratégico de la ciudad y, en numerosas ocasiones, se ha utilizado como aparcamiento, pero la última zona que está asfaltada está llena de restos de basura y botellón.

La zona

Se trata del final de la avenida de los Cuatro Lugares, más adelante del cruce con la calle Turno de Oficio. Concretamente, la zona que más suciedad acumula es la que está justo detrás del tanatorio y la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Cáceres, en las inmediaciones del área caninca del parque 'El Rodeo'.

Botellones

En este punto, la gente habitúa a celebrar botellones. Se reconoce fácilmente por la cantidad de botellas de cristal de cerveza que dejan en el suelo, así como latas de refrescos y todo tipo de basura. Es importante destacar que, para encontrar la papelera más cercana, hay que adentrarse en el propio parque. Tampoco hay contenedores a menos de 200 metros.

Senda

A pesar de que la carretera asfaltada no tiene final, sí que existe una senda por la explanada de las traseras del Palacio de Justicia que lleva hasta el aparcamiento del hospital San Pedro de Alcántara.

Servicio de limpieza

Es importante destacar también que la nueva empresa encargada de la limpieza viaria en la ciudad, Valoriza, ha realizado una inversión en maquinaria de limpieza de hasta diez millones de euros en los últimos meses para crear una flota de vehículos más eficientes y sostenibles, y crearon el lema 'CáceresLimpia' para el servicio de recogida de residuos.