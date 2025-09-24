Servicios
Centro de Reconocimiento de Conductores Cáceres: amplio horario y sin cita previa
Renueve su carnet de conducir y permiso de armas con comodidad
Redacción
La temporada de caza comienza el próximo 12 de octubre y muchos practicantes de este deporte necesitarán renovar su carné de conducir o su permiso de armas. Una excelente opción es acudir al Centro de Reconocimiento de Conductores Cáceres SL, en la Cruz de los Caídos, esquina Ronda del Carmen, teléfono 927 242019. En el Centro de Reconocimiento de Conductores de Cáceres se realizan los certificados de aptitud psicofísicos necesarios para la renovación del carnet de conducir, licencia de armas, seguridad privada, tenencia de animales potencialmente peligrosos, embarcaciones de recreo, carnet de manipulador de grúa torre y autopropulsada y certificados para trabajos, oposiciones, etcétera. Además, allí se pueden realizar todas las gestiones de la renovación de su carnet para que no tengan que desplazarse a la Jefatura de Tráfico. El carné se recibe en el domicilio, sin ningún coste adicional por la prestación de este servicio, más que la tasa correspondiente de Tráfico.
En otros tipos de certificados le informarán para que no tengan que sufrir molestias innecesarias.
El Centro de Reconocimiento de Conductores Cáceres dispone de un extenso horario de mañanas y tardes sin necesidad de pedir cita. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas por la mañana y de 17.00 a 19.30 horas por la tarde. Los sábados el horario es de 10 a 12.00 horas. Además, el centro médico mantiene unos precios muy asequibles en todos sus certificados, permitiendo que la realización de cualquier tipo de gestión, no suponga a nuestros clientes un grave perjuicio económico. El Centro de Reconocimiento de Conductores Cáceres no solo tiene sede en Cáceres, sino que también ofrece todos sus mismos servicios en Plasencia, Centro de Reconocimiento de Conductores Virgen del Puerto, avenida La Salle (teléfono 927 41 23 32)
