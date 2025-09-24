El Consejo de Ministros autoriza un crédito extraordinario para frenar el desempleo en Cáceres

En octubre de 1954, el Consejo de Ministros concede un crédito extraordinario de 25 millones de pesetas para atender al paro en Cáceres, Jaén, Córdoba y Málaga. De forma paralela, el gobernador civil inaugura el nuevo edificio del ayuntamiento en Casas del Castañar, un servicio telefónico y grupo escolar en Valdelacasa de Tajo.

Desempleo estructural

Al inicio del siglo XX, en la provincia de Cáceres y en otras zonas rurales de España, predominaba la economía agraria, lo que implicaba un alto porcentaje de empleo en la agricultura y el sector primario, así como una gran movilidad laboral y emigración debido a la inestabilidad y las escasas oportunidades de empleo fijo, lo que sugiere un nivel de desempleo estructural importante, especialmente en las épocas de menor actividad agrícola.