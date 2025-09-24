Nuestro pasado
El Consejo de Ministros autoriza un crédito extraordinario para frenar el desempleo en Cáceres
La agricultura y el sector primario generaron un alto nivel de desempleo estructural a comienzos del siglo XX
En octubre de 1954, el Consejo de Ministros concede un crédito extraordinario de 25 millones de pesetas para atender al paro en Cáceres, Jaén, Córdoba y Málaga. De forma paralela, el gobernador civil inaugura el nuevo edificio del ayuntamiento en Casas del Castañar, un servicio telefónico y grupo escolar en Valdelacasa de Tajo.
Desempleo estructural
Al inicio del siglo XX, en la provincia de Cáceres y en otras zonas rurales de España, predominaba la economía agraria, lo que implicaba un alto porcentaje de empleo en la agricultura y el sector primario, así como una gran movilidad laboral y emigración debido a la inestabilidad y las escasas oportunidades de empleo fijo, lo que sugiere un nivel de desempleo estructural importante, especialmente en las épocas de menor actividad agrícola.
