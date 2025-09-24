¿Estará el duque de Alba en Cáceres? El aristócrata confirma asistencia a la boda de Cayetano

Dos celebraciones de alto perfil marcarán el calendario social del otoño en España: Sevilla y Cáceres serán los escenarios de estas uniones vinculadas a la Casa de Alba.

En apenas diez días, Sevilla acogerá una de las bodas más esperadas del año. Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la inolvidable duquesa de Alba, volverá a pasar por el altar, esta vez con su actual pareja, Bárbara Mirjan. El enlace tendrá lugar en la iglesia de Los Gitanos y congregará a unos 300 invitados, entre los que estará su hermano, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, cuya presencia estaba en duda por las tensas relaciones familiares.

La celebración continuará en la finca familiar de Las Arroyuelas, a pocos kilómetros de la capital andaluza. La fecha del enlace guarda cierta simbología para Cayetano, ya que en ese mismo mes —octubre— pero en 2005, contrajo matrimonio en Sevilla con Genoveva Casanova, madre de sus mellizos Luis y Amina.

Fotogalería | Los cacereños disfrutan de las vistas desde el hotel Hilton / Carlos Gil

Pero esta no será la única boda de resonancia aristocrática. Una semana después, Cáceres será el epicentro de otra ceremonia de alto perfil: el empresario y promotor del Hotel Hilton de Godoy, Fernando Palazuelo, se casará con la modelo peruana Micaela Belmont. La unión cobra especial interés por el vínculo familiar del novio con la Casa de Alba, ya que su hermana, Sofía Palazuelo, está casada con Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero del ducado de Alba.

El promotor de la compañía hispano-peruana Scipion Real State, Fernando Palazuelo, en el Hotel Hilton de Cáceres. / El Periódico Extremadura

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente la presencia del duque de Alba en esta segunda boda, se espera una amplia representación de la alta sociedad española y peruana. De hecho, los invitados se alojarán en el recién inaugurado Hotel Hilton de Godoy, cuyas habitaciones han sido bloqueadas del 6 al 12 de octubre, según adelantó la revista ¡Hola! en agosto.

Dispositivo de seguridad

La ciudad de Cáceres, y especialmente su casco histórico, desplegará un importante dispositivo de seguridad para acoger esta cita social de alto calibre. La boda coincidirá con el reciente estreno del hotel, que abrió sus puertas hace unos días con una gala inaugural a la que asistieron figuras destacadas del ámbito político y empresarial de la región.

Dos bodas, dos ciudades, una familia y muchos focos. Octubre promete convertirse en el mes más aristocrático del año.