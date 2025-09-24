Empresas de Cáceres: aún podéis uniros al programa pionero y gratuito para consolidar vuestro negocio

La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, impulsa la fase final del Sistema Integral de Consolidación Empresarial (SICE), un proyecto pionero en la región, diseñado para potenciar la competitividad y consolidación de las empresas ya establecidas en la provincia, y al que aún pueden sumarse las y los empresarios interesados para ocupar las últimas plazas disponibles en el proyecto.

Se trata una iniciativa gratuita dirigida a empresas con sede en la provincia -de cualquier tamaño, antigüedad o sector-, a través de la que podrán acceder al acompañamiento técnico especializado y a las herramientas necesarias para avanzar en estabilidad y crecimiento sostenible de la empresa.

Así, este programa de la Diputación de Cáceres ofrece tres niveles progresivos de acompañamiento:

Autodiagnóstico de consolidación . Un cuestionario guiado para conocer la situación actual de la empresa y recibir recomendaciones personalizadas.

. Un cuestionario guiado para conocer la situación actual de la empresa y recibir recomendaciones personalizadas. Asesoramiento en consolidación . Acceso a expertos en áreas clave (gestión, operaciones, finanzas, comercial, marketing, personas, digitalización...) para activar mejoras concretas.

. Acceso a expertos en áreas clave (gestión, operaciones, finanzas, comercial, marketing, personas, digitalización...) para activar mejoras concretas. Unidad Técnica de Consolidación. Acompañamiento estratégico y operativo de una unidad técnica que ayuda a implantar acciones de mejora y a priorizarlas en el tiempo.

Los negocios

SICE está especialmente indicado para negocios que ya están en marcha, pero que desean consolidar ventas, procesos, equipos y resultados. De esta manera, en el marco del programa, se diagnostica, prioriza y acompaña en los cambios necesarios.

Además del acompañamiento individual, el programa promueve la Comunidad SICE, un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas, generando colaboración y cohesión en el tejido empresarial de la provincia, que celebrará su primer encuentro en las próximas semanas.

Para estas últimas plazas, las empresas interesadas pueden registrarse y acceder a los recursos del programa en https://sicempresarial.es/. La inscripción es gratuita y la adjudicación de plazas se realizará por orden de solicitud hasta completar aforo.