La novedad Sice
Empresas de Cáceres: aún podéis uniros al programa pionero y gratuito para consolidar vuestro negocio
Un programa de la Diputación de Cáceres ofrece diagnóstico, asesoramiento experto y acompañamiento estratégico para consolidar marcas de cualquier sector
La Diputación de Cáceres, a través de su Agencia de Empleo, impulsa la fase final del Sistema Integral de Consolidación Empresarial (SICE), un proyecto pionero en la región, diseñado para potenciar la competitividad y consolidación de las empresas ya establecidas en la provincia, y al que aún pueden sumarse las y los empresarios interesados para ocupar las últimas plazas disponibles en el proyecto.
Se trata una iniciativa gratuita dirigida a empresas con sede en la provincia -de cualquier tamaño, antigüedad o sector-, a través de la que podrán acceder al acompañamiento técnico especializado y a las herramientas necesarias para avanzar en estabilidad y crecimiento sostenible de la empresa.
Así, este programa de la Diputación de Cáceres ofrece tres niveles progresivos de acompañamiento:
- Autodiagnóstico de consolidación. Un cuestionario guiado para conocer la situación actual de la empresa y recibir recomendaciones personalizadas.
- Asesoramiento en consolidación. Acceso a expertos en áreas clave (gestión, operaciones, finanzas, comercial, marketing, personas, digitalización...) para activar mejoras concretas.
- Unidad Técnica de Consolidación. Acompañamiento estratégico y operativo de una unidad técnica que ayuda a implantar acciones de mejora y a priorizarlas en el tiempo.
Los negocios
SICE está especialmente indicado para negocios que ya están en marcha, pero que desean consolidar ventas, procesos, equipos y resultados. De esta manera, en el marco del programa, se diagnostica, prioriza y acompaña en los cambios necesarios.
Además del acompañamiento individual, el programa promueve la Comunidad SICE, un espacio para compartir experiencias y buenas prácticas, generando colaboración y cohesión en el tejido empresarial de la provincia, que celebrará su primer encuentro en las próximas semanas.
Para estas últimas plazas, las empresas interesadas pueden registrarse y acceder a los recursos del programa en https://sicempresarial.es/. La inscripción es gratuita y la adjudicación de plazas se realizará por orden de solicitud hasta completar aforo.
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte
- La jueza decreta prisión provisional para uno de los detenidos por la reyerta mortal de Cáceres y deja en libertad con cargos a los otros cuatro