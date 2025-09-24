El hospital de Cáceres se llena de mensajes de esperanza por el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer
El año pasado se diagnosticaron 2.717 nuevos casos de tumores en la provincia de Cáceres
Cáceres ha sido el epicentro de una jornada dedicada a la lucha contra el cáncer, donde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha puesto en el centro de atención a los propios pacientes y a la importancia crucial de la investigación. Coincidiendo con el Día Mundial de la Investigación, que se conmemora cada 24 de septiembre, la capital cacereña se ha volcado en una serie de actividades para concienciar y dar voz a quienes viven de cerca la enfermedad.
Así, el Hospital San Pedro de Alcántara se transformó en un espacio de esperanza con la instalación de un mural colaborativo. Pacientes y ciudadanos dejaron mensajes inspiradores sobre el valor de la investigación, una iniciativa que busca resaltar cómo la ciencia y la investigación no solo buscan la cura, sino que también mejoran la calidad de vida de quienes la padecen.
Además del mural, Roberto Ledesma y Gracia García, pacientes con cáncer, compartieron sus experiencias personales y subrayaron cómo la investigación ha sido fundamental en su proceso.
De hecho y según los datos del Observatorio contra el cáncer, el año pasado se registraron 2.717 nuevos diagnósticos en la provincia de Cáceres, lo que subraya la importancia de este apoyo continuo a la investigación y el acompañamiento a los pacientes y sus familias.
Apoyo a la investigación local
Sin embargo, la jornada no se detiene en el hospital. La asociación organiza en Cáceres un taller de ciencia en el colegio CEIP Castra Caecilia, donde la joven Chloe Isabelle, ganadora del concurso Cantera de Investigadores, lidera la actividad. Por la tarde, Chloe y los otros finalistas visitan el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres para conocer de cerca el trabajo de los científicos y el instrumental que utilizan en su labor diaria.
Apoyo al Cándido Ortiz
Por otro lado, desde la organización cacereña se apoya al equipo del investigador de Cándido Ortiz en la Universidad de Extremadura (UEx), que desarrolla un estudio sobre el cáncer de páncreas. Además, este año se financian dos nuevos proyectos locales con 20.000 euros cada uno. Uno de ellos, liderado por la investigadora Paula Aguilera, se centra en el cáncer de próstata, mientras que el segundo, de Rosario Prados, busca descifrar la conexión de ciertos genes con el cáncer de pulmón y páncreas.
La AECC también ha lanzado por primera vez en Cáceres y Badajoz las ayudas predoctorales AECC, un programa que destinará más de 110.000 euros por proyecto para que jóvenes investigadores locales puedan desarrollar sus tesis doctorales sobre el cáncer en la región.
