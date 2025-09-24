Jadu, artista emergente de Cáceres: "He logrado acceder a los camerinos de artistas para entregarles personalmente una de mis obras"

Jadu, pintor emergente de Cáceres, comenzó su carrera artística este año, tras una iniciativa que desarrolló por toda la ciudad. "Saqué mis cuadros a pasear, literalmente. Caminaba con ellos hasta que alguien se interesaba y se los llevaba. La acción llamó la atención y tuvo buena acogida en redes. Fue una forma distinta de presentarme como artista y conectar con el público". Gracias a esta iniciativa, una galería de Badajoz se puso en contacto con él.

Exposición colectiva

"Poco después participé en una exposición colectiva en 'Laurilla Galería' que tuvo lugar a finales de enero y permaneció abierta al público durante tres semanas. Más tarde, llevé mi trabajo a Madrid durante la semana de ARCO y posteriormente a Milán en la Semana Internacional de Artemida, donde repetí la acción de pasear mis cuadros por la ciudad. Recuerdo especialmente el momento en que dejé una de mis obras junto al Duomo, apenas pasaron cuatro minutos antes de que alguien se la llevara".

Presentación en solitario

"Mi verdadera presentación en solitario como artista tuvo lugar el 2 de mayo en Belleartes. Ellos me cedieron el espacio y me dieron total libertad para organizar la exposición, algo que valoro enormemente, ya que pude desarrollar la propuesta a mi manera, sin restricciones. A finales de este mes, una de mis obras volverá a estar presente en la feria de Belleartes. Reconozco que me gustaría tener más presencia en Cáceres, pero la mayoría de las oportunidades me llegan desde fuera. El año pasado, por ejemplo, me ofrecieron exponer en Miami, pero lamentablemente no pude aceptar por falta de disponibilidad. Me habría encantado, pero aún no puedo dedicarme al arte de forma profesional, ya que mi trabajo actual no me permite entregarme por completo".

Aun así, él siente que el camino está bien definido y que las redes sociales desempeñan un papel fundamental en su trayectoria artística, ya que ofrecen una visibilidad que supera cualquier barrera geográfica. Además, dedica mucho tiempo a la creación de contenido, algo que disfruta profundamente. Está convencido de que se nota cuándo las cosas se hacen con cariño, frente a cuando se producen de forma automática.

Nuevas propuestas encima de la mesa

"Por suerte, a día de hoy están contando conmigo para numerosos proyectos. Actualmente tengo tres propuestas sobre la mesa. A nivel expositivo, envié mis obras a Brooklyn, donde estarán disponibles a partir de octubre. Además, el próximo mes de febrero realizaré otra exposición en Venecia". En algunas ocasiones ha logrado acceder a los camerinos de ciertos artistas para entregarles personalmente una de sus obras, todo en busca de visibilidad y con el objetivo de llevar su trabajo un paso más allá.

Sello de identidad

"Mi sello de identidad es el uso del monocromatismo, blanco, negro y ese rosa que siempre genera un fuerte impacto visual. En un mundo tan competitivo como este, creo firmemente que tener un estilo propio y reconocible marca la diferencia. Pinto con acuarela, pero me esfuerzo en romper con la delicadeza tradicionalmente asociada a esta técnica. Me interesa que la primera impresión de mis obras sea potente, que capte la atención de inmediato. Cuando organizo una exposición, suelo incorporar luz ultravioleta para intensificar los colores e incluir fondos inesperados, buscando siempre generar una especie de hedonismo visual, es decir, el placer de ver algo que te atrape".

Futuro

Por último, en relación al futuro, el artista ha manifestado su deseo de continuar creciendo en el mundo del arte y poder conectar con públicos cada vez más diversos. "Me gustaría que mi talento sea reconocido y verdaderamente valorado. En Extremadura tenemos muchísimo potencial artístico, y para mí es importante dar visibilidad a nuestra región a través de mi trabajo. Recuerdo que en una de mis exposiciones, una persona de 90 años se acercó para animarme a seguir creando y me dijo que apreciaba profundamente mi arte. Creo que no hay nada más bonito que conectar con alguien de esa forma".