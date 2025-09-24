Jonathan "cayó fulminado en el suelo" mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido

Fue el establecimiento Punto 24 horas, situado en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, el lugar en el que coincidieron dos grupos de jóvenes de Cáceres y Navalmoral de la Mata respectivamente, y en el que se inició la discusión que posteriormente se traladó a la vía pública y que la mañana del pasado domingo, 21 de septiembre de 2025, terminó con la vida del joven Jonathan Espinoza Castellano, de 25 años. Toda la sucesión de hechos aparece en los vídeos que captaron las cámaras de este negocio y cuyo responsable facilitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, encargada de redactar el atestado al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura.

Las imágenes aportan un total de cinco archivos que resultan relevantes para el esclarecimiento de los hechos. El primero contiene imágenes recogidas por la cámara del establecimiento, situada en la fachada y girada hacia el lado en el que se encuentra el Hotel Alcántara. Son exactamente las 08:28:13 horas. En ese momento se aprecia como un grupo de jóvenes confomado por cuatro varones, una mujer y la propia víctima, llegan al Punto 24 horas.

"Trata de contener a los hermanos"

El siguiente archivo contiene imágenes recogidas por la propia cámara muy poco después: 08:28:16 horas. En este momento los dos grupos enfrentados se encuentran en el interior de la tienda, pudiéndose apreciar como Jonathan Espinoza Castellano trata de contener a dos hermanos, amigos suyos, para que se alejen del grupo de chicos. La filmación termina a las 08:30:32 horas cuando salen a la calle.

El tercer archivo comienza la grabación cuando están todos en la calle: a las 08:30:38 horas. En ese video queda recogido como Jonathan continúa interponiéndose entre sus amigos para evitar que se produzca una pelea, a la vez que otro de sus amigos "intenta calmar" al joven de Navalmoral que en este momento está en prisión, acusado de homicidio por el fallecimiento del chaval nicaragüense (en la mañana de este miércoles se ha oficiado su funeral).

A las 08:30:52 horas se produce un error en la grabación y la filmación de un salto hasta las 08:31:59, momento en el que Jonathan ya se encontraba tendido en el suelo pudiéndose ver la patada que un amigo del presunto autor le da en la pierna después de haber recogido su pizza y antes de irse del lugar.

Los dos grupos se enfrentan verbalmente

Un cuarto archivo comienza a filmar a las 08:30:58 horas. Desde el inicio ya se ve a los dos grupos de jóvenes enfrentándose verbalmente justo entre el Punto 24 Horas y el Hotel Alcántara. Nuevamente vuelve a apreciarse como tanto Jonathan como uno de sus amigos "tratan en vano de contener a las dos partes para evitar males mayores", siendo uno de los hermanos amigos de Jonathan, y en menor medida el otro hermano, "el que más interés parece mostrar por enfrentarse" al presunto autor del hecho.

Es a las 08:31:15 horas cuando este hermano, amigo de Jonathan, logra su propósito y lanza un golpe alcanzar al presunto autor, lo que supone el detonante de la reyerta. A partir de ese momento se desencadena la riña tumultuaira, "abalanzándoe violentamente" contra él y al que logra golpear en varias ocasiones.

Un quinto archivo comienza las imágenes a las 08:31:18 horas, víéndose cómo continúa la pelea y cómo se suma a la agresión otro joven de Navalmoral. A partir de ese momento se inició un tumulto en el que los dos grupos se enfrentean propinándose golpes entre unos y otros. Sin embargo, en la secuencia se observa cómo Jonathan "lo único que hace es coger" al presunto autor por la espalda "pretendiendo que dejara de golpear a sus amigos, alejándolo un par de metros".

Una vez que le suelta, el presunto autor, según el atestado de la policía facilitado al Juzgado número 2 que instruye la causa, éste "le propina un puñetazo en el rostro, cayendo fulminado en el suelo sin que vuelva a mostrar ningún signo vital".

En estas imágenes se observa cómo ambos grupos continúan con la reyerta alrededor del propio Jonathan.

En el informe se quiere hacer constar que otro de los amigos del presunto autor, de Navalmoral de la Mata, no sale del estanco hasta las 08:31:30, cuando la reyerta ya se estaba produciendo "y que cuando se acerca hasta el lugar de la pelea, Jonathan ya se encuentra tendido sobre el asfalto. Según informan fuentes del caso, este chico trató de auxiliar al joven nicaragüense de manera infructuosa.

Jonathan, que llevaba tres años residiendo en la ciudad, falleció a las 13.40 horas en el Hospital Universitario de Cáceres a consecuencia de una disección de la arteria vertebral postraumática, según datos médicos a los que igualmente ha tenido acceso este diario.