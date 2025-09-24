Un nuevo atraso dilata la adjudicación del puente de Cedillo

Un nuevo atraso retrasa la adjudicación del puente de Cedillo, una de las infraestructuras más esperadas y demandadas en la historia reciente de Extremadura. Es una de las pocas fronteras que aún existen en la Unión Europea desde que, hace tres décadas, Iberdrola dejase de permitir el paso de vehículos a través de la presa de su propiedad.

Cámara de Nisa

Después de que hace apenas unos días la presidenta de la Cámara Municipal de Nisa, María Idalina Trindade, asegurase que el contrato público para la construcción del viaducto se fuese a adjudicar el martes de la semana pasada, el departamento de comunicación de su propia institución desmiente que se conozca la fecha exacta. «No está adjudicado aún, pero todo está preparado. No podemos informar sobre cómo va el proceso porque nosotros no tenemos el acceso a los documentos», aseguran a este diario.

Fondos europeos

El coste total del puente será de 19.563.337,64 euros de fondos europeos procedentes del Mercanismo de Transformación y Resiliencia. En este presupuesto también se incluye la extensión y arreglo de la carretera EM1139, que llega hasta Montalvao y tiene una longitud superior a los 10 kilómetros.

Galería | La frontera de Iberdrola en Cedillo /

Caducidad

Según ha podido saber este diario tras contactar con la oficina de prensa de la Unión Europea, los fondos europeos destinados para esta macroinfraestructura caducarán en agosto de 2026. Teniendo en cuenta este plazo, las obras deberían comenzar, como muy tarde, el próximo febrero. Sin embargo, existe cierta confianza entre las instituciones extremeñas y lusas en que, si las obras ya han comenzado en esa fecha, una prórroga sería más que posible.

Un gran rodeo

Cedillo, por contextualizar, es el municipio más occidental de Extremadura. Actualmente, para viajar de la localidad cacereña a la alentejana de Montalvao hay que cruzar la frontera por Marvao, lo que convierte un viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros. En la actualidad, únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana gracias a la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas tras encargarse el ayuntamiento cedillero de la seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo