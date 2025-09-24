Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tráfico

Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres

Los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los afectados

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente.

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente. / El Periódico

Celia Gálvez Núñez

Cáceres

Un choque frontal entre dos vehículos a la altura de la rotonda de Casar de Cáceres en la ronda Norte de Cáceres se ha saldado con tres heridos, uno grave y dos leves, según ha informado el 112 de Extremadura.

El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas de este miércoles, 24 de septiembre, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Virgen de la Montaña, una ambulancia, patrullas de servicio de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico, equipo de mantenimiento de carreteras y varias dotaciones de bomberos del parque del Sepei de la capital cacereña, que han tenido que excarcelar a uno de los heridos tras quedar atrapado en uno de los coches.

Por el momento se desconocen más datos de los afectados y si han tenido que ser trasladados a algún centro hospitalario.

(Habrá ampliación)

¿Estará el duque de Alba en Cáceres? El aristócrata confirma asistencia a la boda de Cayetano

Jonathan "cayó fulminado en el suelo" mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido

Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres

Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: "Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible"

El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: "No matarás es un mandamiento de Dios"

El ayuntamiento reparará los baños públicos de Cáceres tras ser vandalizados

La calle de Cáceres que no tiene final y está llena de restos de basura y botellón

El acusado de vender aceite con etiquetas falsas en Cáceres llega a un acuerdo para evitar la cárcel

