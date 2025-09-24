Accidente de tráfico
Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres
Los bomberos han tenido que excarcelar a uno de los afectados
Un choque frontal entre dos vehículos a la altura de la rotonda de Casar de Cáceres en la ronda Norte de Cáceres se ha saldado con tres heridos, uno grave y dos leves, según ha informado el 112 de Extremadura.
El suceso ha ocurrido a las 18.00 horas de este miércoles, 24 de septiembre, y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, efectivos sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Virgen de la Montaña, una ambulancia, patrullas de servicio de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico, equipo de mantenimiento de carreteras y varias dotaciones de bomberos del parque del Sepei de la capital cacereña, que han tenido que excarcelar a uno de los heridos tras quedar atrapado en uno de los coches.
Por el momento se desconocen más datos de los afectados y si han tenido que ser trasladados a algún centro hospitalario.
(Habrá ampliación)
