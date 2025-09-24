Los vecinos de la Madrila de Cáceres vuelven a alzar la voz tras la reyerta mortal: piden un plan de acción y control

La Junta Directiva de la Asociación Vecinal ‘La Madrila-Peña del Cura’ ha expresado públicamente su “más hondo pesar por el luctuoso suceso ocurrido en nuestro barrio”, en referencia al joven nicaragüense de 25 años fallecido el pasado domingo tras una reyerta, al tiempo que han instado al Ayuntamiento de Cáceres a “analizar lo sucedido y aprobar un plan de acción y control” en esta zona donde se concentra el ocio nocturno, que “garantice la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos”.

Tristeza e indignación

El presidente del colectivo vecinal, Francisco de Borja, ha señalado que “nos unimos al dolor de su familia, de sus allegados y de toda la Comunidad Latina en nuestra ciudad; conscientes de la tristeza, la indignación y la preocupación que esta tragedia ha generado”.

La asociación vecinal reclama que se “convoque con carácter urgente” la Mesa de la Madrila, un grupo de trabajo que se creó al inicio de la legislatura para solucionar los problemas de ruido (por el ocio nocturno) que arrastra la zona de la Madrila desde hace años.

Se trata de un espacio de encuentro ciudadano e institucional, donde se pide analizar lo sucedido y aprobar un plan de acción y control en el barrio, “que garantice la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y vecinas”. Algo que “consideramos imprescindible”, así como que se adopten medidas “preventivas y coordinadas” entre administraciones, fuerzas de seguridad, entidades sociales y el tejido vecinal.

Objetivo

El objetivo: evitar que “sucesos tan dolorosos y violentos vuelvan a repetirse en nuestro entorno”. El colectivo vecinal se ha referido a en estos “momentos de duelo y preocupación”, apelan a la “unión y al compromiso de toda la ciudadanía, porque solo desde la responsabilidad compartida podremos construir un barrio más seguro y humano”. Así como “una ciudad más habitable y solidaria”.

Fue el alcalde, Rafael Mateos, el que -en octubre de 2023- el que anunció la creación de la Mesa de la Madrila tras mantener un encuentro con los residentes del entorno de la Plaza de Albatros, donde se concentran la mayoría de los locales de copas de la ciudad y se produce una masificación de hasta 700 personas concentradas en la plaza al cierre de los establecimientos, según informaron entonces.