La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

La ampliación de suelo industrial en Cáceres, al norte del polígono de Las Capellanías, se ha enfangado en las últimas semanas. Un recurso presentado por la UTE (Unión Temporal de Empresas) mejor valorada (ETM-Trivium) tras denunciar su inmediata perseguidora que, mientras redactaban su proyecto, conocían «información privilegiada» (algo que suponía una presunta «ventaja competitiva») ha provocado que la Comisión Jurídica de Extremadura acepte la cautelar presentada y suspenda el procedimiento de licitación (por valor de 420.000 euros) hasta que se resuelva.

Contexto

Por contextualizar, se trata del contrato para la redacción del proyecto de urbanización de Nuevo Capellanías. Lo lanzó en el mes de marzo la sociedad Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, Feisa (filial de Extremadura Avante de la Junta). Sería el paso decisivo para la creación del nuevo área empresarial, que contaría con unas 75 hectáreas que el Ayuntamiento de Cáceres está adquiriendo a través de permutas. Una vez sea redactado, la construcción del recinto tendría un coste total cercano a los 20 millones de euros.

Nueve licitadores

Al concurso público se presentaron, inicialmente, nueve entidades o uniones empresariales. De ellas, dos fueran descartadas a las primeras de cambio. Una vez se abrieron los sobres con las propuestas técnicas, solo continuaron las que lograron una puntuación superior a los 20 puntos, por lo que otras dos más quedaban fuera. Únicamente se mantenían cinco en la carrera: Ambling Projects, Consultores de Ingeniería y Exal (UTE), General de Ingeniería y Estructuras, Inyges Consultores y ETM-Trivium (UTE), siendo esta última la mejor valorada en los informes técnicos con una puntuación de 37 de 40, seguida de General de Ingeniería y Estructuras (Gedine, con 29,75).

Propuestas técnicas

Una vez conocidas sus propuestas técnicas, se dio a conocer la oferta económica. La UTE mejor valorada únicamente ofrecía 291.900 euros, y su inmediata perseguidora 303.900 euros. Por ello, en la valoración definitiva arrasó ETM-Trivium con más de 96,50 puntos sobre 100. Se elevó la propuesta de adjudicación en favor de este licitador y se mantuvieron a la espera de la presentación de la documentación previa a la adjudicación. En ese momento (aún en el mes de junio) se abrió también el periodo de alegaciones, donde Gedine aprovechó para denunciar.

"Ventaja competitiva"

En el texto, trasladaban que la UTE que había resultado adjudicadora habría participado directa o indirectamente en la configuración técnica de la licitación, algo que la Mesa de Contratación negó rotundamente. Se quejaban porque consideraban que ETM-Trivium tenía una presunta «ventaja competitiva» porque conocía datos relativos al estudio básico hidrológico de las aguas pluviales. Lo señalaban así porque habían logrado la puntuación máxima, aunque Gedine tan solo había quedado un punto por detrás.

Análisis de la documentación

Tras analizar la documentación técnica presentada, se puso de manifiesto que uno de los planos que incorporan es el mismo que se confeccionó en un procedimiento anterior del que resultó adjudicataria una de las empresas miembro de la UTE. A pesar de que la Mesa albergaba dudas razonables sobre el alcande real de la supuesta ventaja competitiva frente al resto de licitadoras (consideran que no es información privilegiada e indispensable, sin la que el resto no podrían hacer mejores estudos), dio traslado al órgano de contratación para que adoptase la decisión correspondiente y tome la decisión de excluir o no su oferta.

La oferta fue inadmitida «de forma sorpresiva», según las empresas afectadas

Sorpresa

Se optó por inadmitir la propuesta «de forma sorpresiva», según las firmas afectadas. Por ello, la UTE interpuso un recurso especial en materia de contratación donde negaba su participación en la configuración técnica de la licitación y aseguraba que toda la información necesaria para la elaboración del proyecto es accesible al resto de entidades interesadas, aunque sí reconocen que usaron un plano de cuencas interiores para el cálculo de los caudales, creado en sede otro contrato menor por Trivium. Además, señalaban que la supuesta ventaja competitiva no es decisiva a efectos del resultado al representar solo cinco de los 100 puntos que se pueden obtener. Solicitó, además, una cautelar hasta que se resuelva la situación.

A trámite

El pasado 21 de agosto, la Comisión Jurídica de Extremadura admitió a trámite el recurso presentado por la UTE y se requirió al órgano de contratación para que, en el plazo de dos días, aportase copia del expediente. Tras entregarlo, y con fecha de 4 de septiembre, el mismo organismo regional acordó la suspensión solicitada por las empresas en el recurso frente a la exclusión de la UTE ETM-Trivium y la cancelación del concurso público, algo que dilatará una ampliación de suelo industrial tan demandada por el sector empresarial de Cáceres.