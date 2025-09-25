Ana Valiente, wedding planner de Cáceres: "Ya no se hacen bodas tan grandes como antes, por lo general, suelen ser de menos de 180 invitados"

Ana Valiente, hace 6 años que decidió dejar a un lado el negocio familiar y crear su propia empresa, ya que la decoración le llamaba muchísimo la atención. "Empecé a hacer cursos de formación en Madrid, recuerdo que estuve durante dos años formándome, hasta que decidí poner en práctica todo lo aprendido". Así nació 'Anvalis', una empresa centrada en la organización y gestión de eventos.

"Al principio, muy pocos entendían en qué consistía realmente mi profesión. Tuve que demostrar con hechos cuál era mi trabajo y qué valor aportaba. Mi primera experiencia fue gestionando la comunión de mi hijo, y poco después comenzaron a contactarme personas cercanas, conocidas de mi entorno. Depositaron en mí toda su confianza, algo que valoro y agradezco profundamente".

Definir el estilo

"Tengo que reconocer que empecé poco a poco. Muchos de los primeros trabajos los hice por un coste mínimo, e incluso gratis, simplemente para dar a conocer lo que hacía y empezar a construir un estilo propio. Para mí, eso es lo más importante y, a la vez, lo más difícil de conseguir. Siempre he intentado que cada boda sea lo más personalizada posible. Me gusta conocer la historia de los novios, entender qué estilo buscan, qué les representa. No es lo mismo una boda romántica que una campestre, una de estilo industrial o una boho-chic. Cada detalle debe estar en sintonía con la esencia de la pareja".

Las flores

Para ella, las flores son el punto de partida. A menudo inspiran las primeras ideas que luego se reflejan en detalles como las invitaciones. Le gusta que todo siga una misma línea, con sentido y armonía. Además, cuenta con una amplia red de proveedores que le permite cubrir diversas necesidades, como la música, las flores o el catering. "Cuando me contratan este servicio, siempre les facilito todos mis contactos de confianza. Suelo decirles que nunca recomendaría algo que yo misma no elegiría para mi boda. Es fundamental conocer bien el espacio disponible, no me gusta que una boda se convierta en una feria por un exceso de elementos. Prefiero que todo tenga equilibrio y sentido".

Pre Boda

Por otro lado, ha señalado lo útil que puede ser hacer una pre boda cuando se organiza una boda con invitados de diferentes partes de España. Este tipo de encuentro ayuda a que todos se conozcan un poco antes, lo que hace que el día del evento todo fluya mejor y el ambiente sea mucho más relajado y agradable. "Me gusta estar presente en todas, o al menos intento estarlo, si no puedo, delego en las chicas con las que trabajo. Normalmente organizo bodas desde cero, ya que soy una persona muy planificada. Además, suelo colaborar con proveedores de la zona, porque aquí en Extremadura hay fotógrafos, DJs y floristerías realmente espectaculares".

Número de invitados

"Ya no se hacen bodas tan grandes como antes, por lo general, suelen ser de menos de 180 invitados. Hay que tener en cuenta que ahora son los novios quienes pagan el enlace, no los padres, por lo que no pueden casarse cuando quieran, sino cuando su economía se lo permite. Aunque claro, hay excepciones y de vez en cuando organizo bodas de hasta 300 personas, pero son pocas. También he notado que ya no se invita a familiares lejanos solo por compromiso, ahora la gente invita solo a quienes realmente sabe que disfrutarán la celebración. Algunos clientes incluso prefieren reducir el número de invitados para ahorrar y poder contratar un servicio extra que les guste más". Para concluir, la experta ha señalado que mayo y septiembre se mantienen como los meses preferidos por las parejas para celebrar su boda.