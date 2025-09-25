El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres

Cáceres se despide de uno de los recintos más históricos. Aralia, inaugurado en la década de los 70 en la carretera de Salamanca como Complejo Álvarez, echa el cierre de manera definitiva el próximo 30 de noviembre. Fue adquirido por el Grupo Bravo Hostelería, con Pablo Bravo como director-gerente, en el año 2012 con el objetivo de convertirlo en un recinto en el que ofrecer un aire diferente a las celebraciones como bodas, comuniones o aniversarios.

Aralia cuenta con un complejo de 3.500 metros cuadrados edificados y unos 25.000 de jardines, donde se ofrecen eventos en plena naturaleza. Según cuentan fuentes de la empresa, han optado por poner punto y final a su aventura en el complejo porque "ya tenemos mucho trabajo con el resto de negocios, como la pastelería La Guinda o el Cátering San Jorge".

Cabe recordar que la actividad empresarial se inició en el año 1986 con la creación del restaurante El Puchero en la plaza Mayor de Cáceres. Comenzó a ampliarse y abrieron otro establecimiento en la avenida Virgen de la Montaña, donde el volumen de compras adquirido había crecido de forma exponencial. En la década de los 90, ampliaron al centro comercial Ruta de la Plata y lograron abrir el cátering. Justo antes de que finalizase el siglo XX, nacieron las pastelerías La Guinda.