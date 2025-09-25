El archiduque Otto de Habsburgo conoció Cáceres

En 1955 en el mes de abril, visitan la ciudad el archiduque Otto de Habsburgo y su esposa, acompañados por sus hermanos, los archiduques Roberto y esposa, duques de Este. Estuvieron en la parte antigua.

Hijo mayor del último emperador de Austria

El archiduque Otto de Habsburgo fue el hijo mayor del último emperador de Austria, Carlos I, y el último príncipe heredero del Imperio Austro-Húngaro. Se opuso al nazismo, ayudó a miles de personas a escapar del régimen nazi y abogó por la restauración de la democracia en Europa. Tras exiliarse en Estados Unidos, regresó a Europa y, tras años de litigios, logró volver a Austria en 1966. Fue miembro del Parlamento Europeo y un destacado escritor y político.