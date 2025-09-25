Nuestro pasado
El archiduque Otto de Habsburgo conoció Cáceres
Visita histórica a la ciudad del heredero del trono austrohúngaro y defensor de la democracia europea
En 1955 en el mes de abril, visitan la ciudad el archiduque Otto de Habsburgo y su esposa, acompañados por sus hermanos, los archiduques Roberto y esposa, duques de Este. Estuvieron en la parte antigua.
Hijo mayor del último emperador de Austria
El archiduque Otto de Habsburgo fue el hijo mayor del último emperador de Austria, Carlos I, y el último príncipe heredero del Imperio Austro-Húngaro. Se opuso al nazismo, ayudó a miles de personas a escapar del régimen nazi y abogó por la restauración de la democracia en Europa. Tras exiliarse en Estados Unidos, regresó a Europa y, tras años de litigios, logró volver a Austria en 1966. Fue miembro del Parlamento Europeo y un destacado escritor y político.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres