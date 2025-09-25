Comisión
El ayuntamiento aprueba que el TSJEx reciba la Medalla de Cáceres
La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox; y la abstención de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos
La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la propuesta de concesión de la Medalla de Cáceres al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) con motivo del 235 aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y Vox; y la abstención de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.
Esta propuesta, solicitada de forma unitaria por la Junta de Gobierno del Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres, "se justifica por los servicios y trabajos ejemplares prestados por esta institución, así como por su capacidad extraordinaria en busca del beneficio y protección de los ciudadanos de la ciudad de Cáceres y de sus intereses", informa el consistorio cacereño.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, con sede en la ciudad de Cáceres, cumple 235 desde la creación de su antecesora, la Real Audiencia de Extremadura, establecida por el Rey Carlos IV mediante Pragmática Sanción el 30 de mayo de 1790. A partir de 1834 es denominada Audiencia Territorial de Extremadura, para pasar a denominarse Tribunal de Superior de Justicia de Extremadura en 1989.
"La actividad del TSJEx no se ha visto interrumpida durante su existencia, a pesar de las contiendas bélicas, los diversos cambios de régimen y acontecimientos de todo tipo, sabiendo sobreponerse a las circunstancias para seguir impartiendo justicia, garantizando la convivencia en paz e igualdad de los ciudadanos del territorio y pilar de la identidad propia de Extremadura como comunidad", argumenta el consistorio cacereño, que recuerda que esta propuesta deberá ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento.
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres