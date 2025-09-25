Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Cáceres acoge este jueves propuestas culturales cargadas de emoción

Desde ilustraciones en vivo que inmortalizan momentos únicos, hasta conciertos acústicos y nuevos sonidos

Sara, ilustradora de Cáceres.

Sara, ilustradora de Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La ciudad se llena de experiencias artísticas.

Arte vivo en cualquier tipo de evento

Sara, ilustradora y acuarelista, se dedica a captar momentos únicos a través del arte en vivo. "Desde mi academia en Cáceres, combino mi faceta formativa con la pasión de ilustrar emociones en tiempo real, con un estilo elegante, natural y lleno de sensibilidad". Cuenta con años de experiencia y una técnica depurada, además, transforma cada celebración en un recuerdo artístico irrepetible. Si buscas un toque especial para tu evento, cuenta con ella.

Microconcierto acústico en el Museo

Este jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Museo de Cáceres, tendrá lugar un microconcierto acústico precedido de una charla introductoria sobre la historia y la acústica del museo. Esta iniciativa combina música y patrimonio arquitectónico en una experiencia sensorial inmersiva. Antes de la actuación, se llevará a cabo una charla breve sobre el edificio y su sonido, permitiendo descubrir cómo la arquitectura influye en la percepción musical.

Concierto acústico de Pepe Peña

El cantautor extremeño Pepe Peña actuará el próximo viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas en el Espacio Belleartes, presentando su nuevo proyecto musical en formato acústico. Originario de Badajoz y con formación en Irlanda y Estados Unidos, Peña combina en sus canciones el folk, la canción de autor y sonidos más actuales como el jazz o la electrónica, apostando por una propuesta honesta y cercana. Con una trayectoria que incluye más de 100 conciertos y varios premios a nivel nacional, ha trabajado tanto en solitario como con su banda, 'The Garden Band'. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de un EP previsto para principios de 2026, en colaboración con su hermano y teclista del proyecto, Juan Peña. La cita en Cáceres forma parte de una gira íntima y personal que invita a descubrir una nueva etapa en la carrera del artista.

TEMAS

  1. Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
  2. La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
  3. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  4. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  5. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  6. Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
  7. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  8. El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan

La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

Juan Ramón Corvillo, abogado: "Cáceres, Patrimonio de la Eternidad"

Juan Ramón Corvillo, abogado: "Cáceres, Patrimonio de la Eternidad"

El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

Cáceres acoge este jueves propuestas culturales cargadas de emoción

Cáceres acoge este jueves propuestas culturales cargadas de emoción

Así fue el Día de la Merced en Cáceres: el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, reconoce «la falta de médicos en la cárcel»

Así fue el Día de la Merced en Cáceres: el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, reconoce «la falta de médicos en la cárcel»

Ana Valiente, wedding planner de Cáceres: "Ya no se hacen bodas tan grandes como antes, por lo general, suelen ser de menos de 180 invitados"

Ana Valiente, wedding planner de Cáceres: "Ya no se hacen bodas tan grandes como antes, por lo general, suelen ser de menos de 180 invitados"

Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres

Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres

El alcalde de Valdefuentes se quedó sin palabras… y sacó sus castañuelas

El alcalde de Valdefuentes se quedó sin palabras… y sacó sus castañuelas
Tracking Pixel Contents