Cáceres acoge este jueves propuestas culturales cargadas de emoción

La ciudad se llena de experiencias artísticas.

Arte vivo en cualquier tipo de evento

Sara, ilustradora y acuarelista, se dedica a captar momentos únicos a través del arte en vivo. "Desde mi academia en Cáceres, combino mi faceta formativa con la pasión de ilustrar emociones en tiempo real, con un estilo elegante, natural y lleno de sensibilidad". Cuenta con años de experiencia y una técnica depurada, además, transforma cada celebración en un recuerdo artístico irrepetible. Si buscas un toque especial para tu evento, cuenta con ella.

Microconcierto acústico en el Museo

Este jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Museo de Cáceres, tendrá lugar un microconcierto acústico precedido de una charla introductoria sobre la historia y la acústica del museo. Esta iniciativa combina música y patrimonio arquitectónico en una experiencia sensorial inmersiva. Antes de la actuación, se llevará a cabo una charla breve sobre el edificio y su sonido, permitiendo descubrir cómo la arquitectura influye en la percepción musical.

Concierto acústico de Pepe Peña

El cantautor extremeño Pepe Peña actuará el próximo viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas en el Espacio Belleartes, presentando su nuevo proyecto musical en formato acústico. Originario de Badajoz y con formación en Irlanda y Estados Unidos, Peña combina en sus canciones el folk, la canción de autor y sonidos más actuales como el jazz o la electrónica, apostando por una propuesta honesta y cercana. Con una trayectoria que incluye más de 100 conciertos y varios premios a nivel nacional, ha trabajado tanto en solitario como con su banda, 'The Garden Band'. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de un EP previsto para principios de 2026, en colaboración con su hermano y teclista del proyecto, Juan Peña. La cita en Cáceres forma parte de una gira íntima y personal que invita a descubrir una nueva etapa en la carrera del artista.