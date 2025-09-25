Carta de agradecimiento de los hijos/as y esposa de José Bohoyo Sancho

El lunes 15 de septiembre murió nuestro padre en la planta de Geriatría del Hospital San Pedro de Alcántara. Todo se desarrolló tristemente en pocos días desde su ingreso, pero en nombre de su esposa, de mis hermanos y en el mío propio queremos dar las gracias al maravilloso equipo asistencial de médicos/as, enfermeros/as y Tcaes que nos han atendido en todos campos , no olvidando a celadores, personal de gestión y personal de cocina y limpieza por su profesionalidad y empatía.

No solo han atendido con cariño y esmero a nuestro querido padre sino que se han mostrado cercanos y sensibles en nuestro dolor. Gracias a todos ellos, en este duro proceso, nuestro padre se ha ido sin dolor, rodeado de sus nietos/as, hijos/as y esposa.

Así mismo agradecemos al equipo de cuidados paliativos su labor y sensibilidad para con todos nosotros.

Mi familia y yo queremos poner en valor lo afortunados que somos al tener un Sistema Sanitario como el nuestro, pero sobre todo poner en valor a todos estos profesionales tan humanos que nos hacen más llevadero estos duros trances.

Fdo: Carmen Bohoyo Téllez, Mercedes Bohoyo Téllez, Javier Bohoyo Téllez y Francisca González