Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concejal de Cultura sobre la candidatura de Cáceres 2031: "Es un proyecto ganador” que “está en el buen camino"

Se abre el plazo de presentación de proyectos artísticos y culturales

Suárez y Jugo, este jueves, en el Palacio de la Isla.

Suárez y Jugo, este jueves, en el Palacio de la Isla. / EL PERIÓDICO

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La candidatura de Cáceres a la Capitalidad Cultural Europea en 2031 ha abierto este jueves el plazo público de presentación de proyectos artísticos y culturales, hasta el 1 de noviembre; por lo que cualquier persona, colectivo, asociación o entidad creativa puede presentar su propuesta, sin importar la disciplina artística o el tamaño del proyecto, ni el lugar de procedencia del mismo. 

'Bidbook'

Esta acción “da continuidad al proceso de escucha activa impulsado desde el momento en el que se puso en marcha la candidatura”. Las propuestas se recogerán a través de la web oficial y el objetivo es que los proyectos aprobados se incluyan en el ‘bidbook’, es decir, el documento propuesta de la ciudad.

Según han explicado Jorge Suárez, concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres; e Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, los proyectos deben “ser coherentes” con los objetivos de la candidatura cacereña. 

De esta forma, deben encajar en los ejes estratégicos de la candidatura, apostando por el desarrollo de una cultura que “promueve el diálogo urbano-rural”; impulsa la “sostenibilidad medioambiental” y el pacto verde europeo; así como mejora de la accesibilidad. Además, se buscan proyectos que la participación ciudadana.

Proyectos que construyan conexiones internacionales; y refuercen valores europeos como la cooperación, la solidaridad y la paz. Un comité formado por el equipo de Cáceres 2031 y expertos culturales valorará cada propuesta según su creatividad, impacto, viabilidad y alineación con los criterios europeos y de la candidatura. 

Los proyectos elegidos contarán con un apoyo a través de diferentes formas, algo que se concretará y se desarrollará de manera personalizada según las características y necesidades de cada uno de ellos. 

Proyecto global

Hay que tener en cuenta que las propuestas incluidas en el ‘bidbook’ formarán parte del proyecto global de Cáceres 2031.

Noticias relacionadas y más

Tanto Suárez como Jugo han animado a las entidades y empresas cacereñas como a los colectivos y a los ciudadanos particulares a presentar sus iniciativas y a sumarse a Cáceres 2031, “un proyecto en el que entre todos vamos a definir las líneas de la ciudad que soñamos, sin ponernos límites y sin dejar a nadie atrás”. Suárez ha resaltado que es “un proyecto ganador” que “está en el buen camino y que va a transformar la ciudad”. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
  2. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  3. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  4. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  5. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  6. El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  7. El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
  8. Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres

El ayuntamiento aprueba que el TSJEx reciba la Medalla de Cáceres

El ayuntamiento aprueba que el TSJEx reciba la Medalla de Cáceres

El concejal de Cultura sobre la candidatura de Cáceres 2031: "Es un proyecto ganador” que “está en el buen camino"

El concejal de Cultura sobre la candidatura de Cáceres 2031: "Es un proyecto ganador” que “está en el buen camino"

¿Hecho puntual o aumento de los conflictos en La Madrila? El Bar Zany de Cáceres lo tiene claro: "Hace falta un extra de seguridad"

¿Hecho puntual o aumento de los conflictos en La Madrila? El Bar Zany de Cáceres lo tiene claro: "Hace falta un extra de seguridad"

El archiduque Otto de Habsburgo conoció Cáceres

El archiduque Otto de Habsburgo conoció Cáceres

Condenado un empresario del campo acusado de explotar a dos empleados en Cáceres

Condenado un empresario del campo acusado de explotar a dos empleados en Cáceres

El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres

El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres

Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres

Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres

Antonio Veiga gana el primer premio de fotografía 'Santiago Castelo 2025' en Cáceres

Antonio Veiga gana el primer premio de fotografía 'Santiago Castelo 2025' en Cáceres
Tracking Pixel Contents