Tribunales
Condenado un empresario del campo acusado de explotar a dos empleados en Cáceres
Las partes llegan a un acuerdo tras reconocer los hechos y la Audiencia Provincial le condena a dos años de prisión por delitos contra los derechos de los trabajadores
La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario del campo acusado de explotar a dos empleados a dos años de cárcel. La Sala ha dictado este jueves de forma oral después de que las partes, acusación y defensa, hayan llegado a un acuerdo previo sobre la condena para evitar que se celebre el juicio. De esta forma, el único imputado que responde a las iniciales de J. A. T. ha reconocido haber cometido delitos contra los derechos de los trabajadores con el fin de garantizar que su condena se reduzca considerablemente.
Esta condena que no supera los dos años se traduce en que no ingresará en la cárcel, siempre y cuando cumpla los términos acordados por las partes a la hora de indemnizar a los dos trabajadores con las cantidades que les adeudaba y de pagar la multa que le ha impuesto el tribunal. En total, la Sala ha acordado que debe fraccionar la cantidad durante doce meses a razón de 120 euros mensuales. Ese es el requisito que deberá cumplir para que se materialice la petición que realizó su abogado Juan José Collado para que su defendido no vaya a prisión. Las acusaciones pedían hasta cinco años de cárcel.
"Trabajaban siete días a la semana"
"Trabajaban siete días a la semana, sin horario, todo el tiempo que fuera necesario, tanto de día como de noche y sin disfrutar de ningún tipo de descanso, solo se les abonó parte del salario pactado, 250 euros de los 700 euros y no se les facilitó el alojamiento prometido, se vieron obligados a vivir en un contenedor de obra sin ventanas ni electricidad, donde dormían en el suelo", recogía el escrito de acusación de la fiscalía al que tuvo acceso este diario.
Los hechos que se juzgaron este jueves tuvieron lugar hace dos años. El documento del ministerio público expone que «contrató de forma verbal a dos ciudadanos marroquíes en situación irregular para que realizaran labores de cuidado y cría del ganado y les prometió 700 euros de sueldo al mes - el salario mínimo interprofesional ya ascendía a 1.080 euros- y una vivienda a su disposición».
En esa línea, sostiene el escrito de fiscalía que el empresario aprovechó la «delicada situación personal y económica» de los dos trabajadores, que no tenían «ni recursos, ni formación» para exponerlos a unas condiciones de explotación laboral y física.
