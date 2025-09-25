Patrona de Instituciones Penitenciarias
Así fue el Día de la Merced en Cáceres: el subdelegado del Gobierno, José Antonio García, reconoce «la falta de médicos en la cárcel»
«Somos conscientes», pero afirma que la plantilla se encuentra al 95 % de su capacidad
El acto con motivo del Día de la Merced, patrona de los profesionales que trabajan por la reinserción y la justicia (celebrado este miércoles en el Complejo San Francisco), ha servido para poner de manifiesto la falta de personal sanitario en la cárcel cacereña.
Plantilla
El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha destacado que la plantilla del Centro Penitenciario de Cáceres se encuentra actualmente al 95 % de su capacidad. «En este último año, la plantilla ha experimentado un notable incremento».
Aun así, ha reconocido que «somos conscientes de la problemática existente con la falta de médicos». Y que «estamos trabajando para reforzar este servicio y mejorar la cobertura sanitaria del centro». Asimismo, el subdelegado del Gobierno ha anunciado una inversión de más de 2,1 millones de euros en el Centro Penitenciario de Cáceres.
Como ya avanzó el Periódico Extremadura el pasado 10 de septiembre, la cárcel se someterá a una reforma integral tras dos décadas en funcionamiento. El Ministerio del Interior ha adjudicado a una empresa de Zaragoza la redacción de las obras en la cocina y las cubiertas, así como mejoras en las comunicaciones.
25 años de servicio
En cuanto a las menciones honoríficas y reconocimientos, ocho funcionarios han sido galardonados por sus 25 años de servicio.
Asimismo, se han otorgado tres menciones honoríficas, así como una medalla de plata y otra de bronce al mérito penitenciario. Además, este año la medalla de bronce al mérito social ha recaído en la Comunidad Terapéutica Rozacorderos. El acto estuvo copresidido por la directora del centro, Rosa María Carrasco, y el alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos.
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta alrededor de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan