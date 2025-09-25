Una familia monoparental se queda sin alternativa habitacional por un derribo municipal en Cáceres: "Alberto tiene un menor a su cargo y no tiene dónde vivir"

"Al equipo de gobierno le sobra boato y le falta humanidad", declara la portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos. Acompañada del concejal Álvaro Jaén y del diputado regional de Unidas Por Extremadura, José Antonio González Frutos, Consuelo López ha visitado a una de las dos últimas familias que aún residen en la calle Alto de Fuente Fría, afectada por la futura promoción San Francisco 06.

Los concejales y el diputado han conocido de primera mano "el desprecio y despreocupación con que el equipo de Rafael Mateos trata a sus vecinos más vulnerables. Ya fuimos testigos de esta desidia cuando denunciamos en marzo del pasado año, el retraso en la publicación de las ayudas del IMAS, que dejaron durante meses sin atención económica a las familias vulnerables cacereñas, recuerda la portavoz, al igual que sucedió este año con las familias usuarias del Servicio de Atención a Domicilio. Ahora, a quien deja en la estacada sin proporcionarle una solución habitacional o sin escucharle siquiera es a Alberto A.B. cabeza de familia monoparental, con un menor a su cargo y que no tiene dónde vivir cuando se ponga en marcha el derribo de las viviendas de la calle Alto de Fuente Fría. Exigimos una solución habitacional para Alberto y su hijo", reclama López.

"Dejadez"

Los concejales y el diputado resaltan también "la dejadez del equipo de Gobierno a la hora de garantizar la seguridad en la calle tanto para las dos últimas familias que en ella residen como para los y las viandantes". El alumbrado público ha sido dado de baja y solo ilumina la calle un foco situado en su arranque, lo que deja el resto de la vía a oscuras. "Además, es de una insensatez propia de este equipo de Gobierno dejar una veintena de casas en estado de ruina y demolición sin proteger, con libre acceso para la población".

Y añade: "Exigimos que Rafael Mateos actúe con la misma diligencia en Fuente Fría con la que actuó en la calle Margallo, cuando tapió un edificio por ser utilizado inapropiadamente". La portavoz recuerda al alcalde que "Cáceres es mucho más que Cánovas y el casco histórico. La ciudad es quienes la habitan y el Partido Popular ignora permanentemente a los grupos más vulnerables. En estos momentos, además del problema humano, en Fuente Fría existe un problema grave de seguridad y salubridad que el alcalde está obligado a solucionar", concluye la portavoz de la coalición morada.