¿Hecho puntual o aumento de los conflictos en La Madrila? El Bar Zany de Cáceres lo tiene claro: "Hace falta un extra de seguridad"

Sirvió de base para la apertura de las dos primeras discotecas de Cáceres (Faunos y Bols) durante la década de los 70 del siglo pasado y, desde entonces, La Madrila de Cáceres se configuró como un epicentro de fiesta y controversia a partes iguales. La convivencia de decenas de locales de ocio evidencia lo primero, mientras que la polémica se deriva de las quejas vecinales por el ruido y, también, de las reacciones a ellas. Muy sonados fueron los disturbios de 1991 y 2002 con motivo de la limitación del horario de los bares; el cierre decretado por la Audiencia de ocho locales en 2012, o las condenas a la exalcaldesa Carmen Heras, al exconcejal Carlos Jurado (por un delito continuado de prevaricación medioambiental), y a once propietarios o arrendatarios de establecimientos de ocio (por las molestias que causaban a los vecinos en el ejercicio de su actividad y por el incumplimiento del horario de cierre). Y, también, muy sonado ha sido el fallecimiento de Jonathan Espinoza Castellano después de una reyerta, hace apenas cinco días.

"No hay peligrosidad"

La muerte del chico de nacionalidad nicaragüense, de solo 25 años, en la avenida Virgen de Guadalupe ha puesto de nuevo en el foco al barrio. ¿Es inseguro y la violencia convive los fines de semana entre sus calles o se trata de un hecho aislado? Las opiniones son diversas. "Creo que lo que ocurrió el otro día es puntual", considera Pedro Iglesias, gerente de la Frutería Pedro, en la plaza de Gante. Opina que Cáceres, en general, es una ciudad "muy tranquila, entonces cuando pasa algo, enseguida tiene renombre" y cree que en La Madrila, en particular, "no hay peligrosidad". Aunque reconoce que su percepción del barrio es siempre la de este durante el día, cuando él está trabajando, asevera conocer a muchos vecinos y no piensa que el miedo esté extendido. "De lo que se quejan es del ruido", cuenta.

En la misma línea se mantiene Luis Torres, de LevaduraMadre, en la Virgen de Guadalupe, muy próximo al punto donde se desató la fatídica discusión. De hecho, el gerente vio al joven Jonathan cuando estaba inconsciente en el suelo. "Llamé al 112, pero ya había avisado otra persona", afirma. Una desagradable escena que, como Iglesias, considera algo excepcional. "Es cierto que la zona de copas está al lado, pero yo vengo aquí los sábados y domingos a las 5.00 o 6.00 horas, y desde que abrimos el negocio, no hemos presenciado ninguna otra situación violenta", explica. "Por regla general, la gente se comporta", añade. Así, no considera que el suceso vaya a estigmatizar el barrio, ni que vaya a afectar a los negocios que desarrollan su actividad en él.

"Algo extraordinario"

"La gente sabe que es algo extraordinario y no deja de venir a los establecimientos de siempre", añade la trabajadora de otro local de la avenida. Desde su punto de vista, La Madrila no necesita más seguridad, pues "la policía aparece rápido", y cree que la conflictividad no está aumentando. Eso sí, aunque no a este nivel, sí reconoce que "peleas ha habido siempre".

Un testimonio muy similar al de otro vecino que espera junto a su moto en la calle de Santa Teresa de Jesús, ya en la parte baja del barrio. "Como zona de salida nocturna, siempre ha habido reyertas", dice Manuel González, pero "peleas hay en todos los sitios, porque muchas veces, el alcohol y las fiestas es lo que conlleva". En cualquier caso, afirma que sí hay vigilancia, siendo "rara la hora en que no se ve un coche patrulla". De nuevo, considera el fallecimiento de Espinoza como "algo impactante, pero no para generalizar" y no percibe que haya inseguridad en su barrio. No obstante, sí matiza una diferencia que, conforme a su criterio, evidencia la juventud actual. "Veo que empiezan a beber o a fumar antes. En uno de estos locales trabajan varios amigos míos de porteros y cuentan que algunos 'niños' vienen vacilando y les plantan cara", explica.

"Cada vez más drogas y gente mala"

Una nueva tendencia que para Manuel Gómez va un paso más allá. "Creo que La Madrila se está llenando cada vez más de drogas y de gente mala, que lo único que quiere es hacer daño", explica el cacereño, que vivió en la zona durante algo más de seis años. "Cuando yo salía por aquí, lo que había era la típica pelea tonta, pero no las movidas que hay ahora", añade. Con una visión poco optimista, prevé que el futuro va a ir a peor, y en su opinión, el suceso ocurrido el pasado fin de semana sí puede estigmatizar al barrio, condicionar la tranquilidad de la gente e, incluso, perjudicar a los negocios.

Una percepción que comparte con Enrique Carrero, del bar Zany, en la calle Niza. El hostelero cuenta a este diario que dejó de abrir los sábados "por no tener ningún follón", pues asegura que "tenía que estar llamando a los guardias cada dos por tres, porque los chavales borrachos venían a molestar a quienes estaban aquí tranquilamente desayunando". Así, muestra su empatía con quienes abren los fines de semana, ya que considera que "han de ser complicado". En contra de otros testimonios, cree que la zona necesita un extra de seguridad, más aún habiéndose producido una muerte, y habla de "preocupación", tanto por su parte como por la de algunos vecinos.

"Me preocupa mi hijo"

Una inquietud que se extiende, además, entre quienes acuden día a día a trabajar en La Madrila. Una de ellas es Bebine Sánchez que también pone el foco en el desprestigio que una muerte en esas circunstancias puede suponer para el barrio. "Hace muchos años, la zona de La Madrila baja era mucho más peligrosa, pero ahora parece que estamos volviendo a lo mismo", sentencia. La mujer teme, principalmente, por su hijo. "Me preocupa que salga y eso que todavía tiene 15 años. Miedo me da donde irá cuando cumpla los 18".

Un sentimiento compartido por Eva Hurtado. "A mi hija, que tiene 17 años, le suelo pedir que no venga por aquí", dice la cacereña. A su juicio, el fallecimiento de Jonathan no es un hecho aislado y relaciona la vida nocturna de La Madrila con conflictividad y reyertas. Una perspectiva que otra empleada del barrio apoya. Llega a su puesto de trabajo los sábados, a las 8.00 horas, y tacha de "lamentable" la estampa con la que se encuentra. "Veo a gente muy pasada de todo", confirma. De nuevo, subraya esa escalada de violencia que, para ella, se está percibiendo en el barrio. "Antes había desfase, pero no estas cosas que están ocurriendo hoy en día", asevera la testigo, quien concluye pidiendo más seguridad y más presencia policial.

Como suele ocurrir, las opiniones son diversas. Una misma situación es interpretada de formas diferentes en función de quien la experimente o piense. ¿Es peligrosa La Madrila? Dependerá del criterio de cada uno, pero ahí están los datos para demostrar que, afortunadamente, sucesos como los del otro día no son en absoluto habituales. Algo que no quita, por otra parte, la tragedia que supone el fallecimiento de Jonathan Espinoza, y que, por mucho que sea un hecho aislado, no debería volver a repetirse.