Sucesos

Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres

En torno a las 20.00 horas de este miércoles, un operativo de la Policía Nacional compuesto por agentes de Cáceres y Madrid accedieron al interior de una vivienda y procedieron a las detenciones

Imagen tomada desde el párking Obispo Galarza, al lado de la calle Alzapiernas.

Imagen tomada desde el párking Obispo Galarza, al lado de la calle Alzapiernas. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Varias personas fueron detenidas en la tarde del pasado miércoles en una operación de la Policía Nacional en pleno centro de Cáceres.

Según ha podido saber este diario y ha confirmado el departamento de prensa del cuerpo, el suceso se produjo en torno a las 20.00 horas. Un operativo compuesto por unidades de agentes de Cáceres y Madrid accedieron al interior de una vivienda de la calle Alzapiernas, en las inmediaciones del párking Obispo Galarza, y procedieron a la detención de varias personas.

Sin embargo, la Policía Nacional no puede aportar más datos porque la jueza que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario. Sí que confirman que se trata de un operativo a nivel nacional, no descartándose más actuaciones relacionadas por el resto de la geografía nacional.

(Habrá ampliación...)

