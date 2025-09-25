El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

Una reyerta que ha destrozado la vida a dos jóvenes: uno por encontrarse con la muerte, otro por presuntamente provocarla. Ninguno de los dos, ni Jonathan Espinoza Castellano, natural de Nicaragüa, ni un chaval de Navalmoral de la Mata, imaginaron que una noche de fiesta acabaría en tan dramático final.

Pirlo, como así conocían familiares y amigos al fallecido, había salido de fiesta por La Madrila, como un sábado más.

El presunto autor de su muerte, junto a otros amigos, decidieron venirse a Cáceres, donde llegaron en la madrugada del sábado al domingo. En la declaración en sede judicial, el joven de Navalmoral de la Mata mostró su arrepentimiento: "Ojalá pudiera cambiar todo. Daría lo que fuese porque ese muchacho estuviese con su madre". El presunto autor de los hechos, que prestó testimonio el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, se mostró colaborador y admitió que le propinó un puñetazo a Pirlo de forma casi inconsciente. "Estábamos en la marabunta. Sí, le doy el puñetazo, pero en ningún momento voy a más violencia. Actúo como un acto reflejo", aseguró.

"Daría todo lo que fuera porque estuviera vivo"

Estas mismas fuentes añaden que el joven no tiene antecedentes. "Daría todo lo que fuera porque ese chico estuviera vivo", declaró pidiendo perdón y conmociado por lo sucedido.

Entretanto, el auto dictado por el juzgado, indica que las diligencias de investigación de las que se da cuenta en el atestado, "arrojan indicios suficientes de que el día 21 de septiembre de 2025 sobre las 08.30 horas en la avenida Virgen de Guadalupe, el investigado, en medio de una pelea en la que estaba participando en unión de un grupo de amigos contra otro grupo de chicos, ha dado un puñetazo en la cabeza a Jonathan, el cual ha caído a plomo y ha fallecido".

Y añade: "Todo ello sin que la víctima le estuviera agrediendo, sino al contrario, trataba de separarlo y de evitar que las partes intervinientes en la pelea se siguieran agrediendo".

El auto recoge que "el puñetazo ocurre después de que la víctima agarre al agresor de la camiseta, lo retire del centro de la pelea, pues está agrediendo a otras personas, y al separarlo, cuando ya están ambos apartados del grupo, y la víctima no le está agrediendo, sino que hace un ademán con la mano para que se tranqulice, el investigado, con absoluta frialdad, le propina el puñetazo en la cabeza que acaba con la vida de Jonathan, el cual cae desplomado al suelo, donde ya no se mueve más, ni tiene signos vitales, a pesar de lo cual, el investigado se marcha del lugar en compañía de sus amigos". El juzgado, en este mismo auto, dirime que "todo lo relatado se observa claramente en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, y además, ha sido reconocido por el investigado".

Apunta asimismo que "el investigado se pudo imaginar el resultado de un puñetazo en seco en la zona de la cara y de la cabeza, estando ambos en medio del asfalto, una superficie dura, como así ha ocurrido".

No se conocían

Ambos no se conocían con anterioridad al día de los hechos, ni siquiera se habían encontrado en toda la noche que estuvieron de fiesta, "lo que supone -dice textualmente- una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible".

Entiende la magistrada que los presupuestos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar la prisión provisional, concurren en el presente caso: la petición de parte, el Ministerio Fiscal, con respeto al principio acusatorio, y los indicios de la comisión de un delito por una persona contra la que está abierta una causa penal, castigado, además, con una pena de prisión cuyo máximo es superior a dos años de cárcel, ya que el delito que se le imputa al joven de Navalmoral es un delito de homicidio castigado en el artículo 138 del Código Penal con la pena de prisión de 10 a 15 años, "sin perjuicio de ulterior calificación realizada por el Ministerio Fiscal y por las acusaciones personadas".

Riesgo de fuga

En el presente caso, el fin constitucional que justifica la prisión es, a la vista de la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga del investigado, el cual "según sus propias manifestaciones vive solo, no tiene mujer ni tampoco hijos". Asimismo, "al ser preguntado por un posible delito de odio, pues se escucharon en el lugar comentarios racistas, el investigado manifiesta que en su caso no es posible puesto que uno de sus progenitores tiene ascendencia de otro país, con lo cual no es descartable que tenga medios para eludir de esta forma la acción de la justicia". En consecuencia, apunta el auto, "la prisión provisional resulta necesaria" por entender que resulta la medida más eficaz para llevar a cabo la instrucción judicial.