Raquel Preciados, directora del museo de Cáceres, será la pregonera de San Jorge

La Asociación Fraternal de San Jorge, patrón de Cáceres, acaba de comunicar en la mañana de este jueves, 25 de septiembre de 2025, que dentro de la organización de actividades y actos para la próxima celebración patronal de 2026 que ha sido designada pregonera pregonera Raquel Preciados Penis, directora del Museo de Cáceres.

La cita tendrá lugar el 18 de abril, a las ocho de la tarde, y se celebrará en la Santa Iglesia Concatedral de Santa María la Mayor de Cáceres.

El colectivo, en una nota de prensa remitida a este diario, hace mención a los últimos tres pregoneros que ha tenido el patrón de la ciudad. Así, en 2025 tal honor recayó en José Antonio García Muñoz (Presidente de la Fundación Valhondo-Calaf y Subdelegado del Gobierno, un año antes (2024) fue el turno de Juan Manuel Martel Gómez, ex-director del Centro de Formación de Tropa Cefot nº 1, y en 2023 la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, era la encargada de pronunciarlo.

La Fraternal provecha la ocasión para indicar que toda aquella persona que esté interesada en formar parte de la asociación, puede dirigirse a la dirección de correo electrónico hermandadsanjorge@gmail.com, donde se le informará debidamente sobre los requisitos a cumplir para formar parte de la misma.

Alfonso IX, último Rey del reinado de León, tomó Cáceres a los almohades el 23 de Abril de 1229, festividad de San Jorge; parece ser que era la cuarta vez que lo intentaba. Aunque no existe ningún documento que lo acredite, por crónicas posteriores se ha podido certificar, y a partir de ese momento la Villa de Cáceres no dejó de ser cristiana.

El Rey la dotó de Fueros, la hizo villa de realengo y estableció que se celebrase la fiesta de San Jorge con la quema de hogueras por parte de los vecinos, simulando así los asentamientos de las tropas y con el lanzamiento de brevas, como recuerdo de la refriega contra los moros en la conquista de Cáceres.

El primer desfile de San Jorge en la época moderna fue organizado en el año 1961 por los jóvenes de Acción Católica, a instancias del Obispo de la Diócesis Llopis Iborra, que al proceder del Levante español era un enamorado de las fiestas de moros y cristianos, y desde entonces la fiesta ha ganado en espectacularidad y seguimiento de turistas y visitantes.