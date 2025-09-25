Spotify y más plataformas audiovisuales: la campaña de promoción turística de Cáceres redimensiona sus objetivos

La campaña de promoción turística 'Feel Cáceres', que el ayuntamiento puso en marcha por todo lo alto en la Gran Vía de Madrid, redimensiona sus objetivos y cambia de público: aparecerá en Spotify y en otras plataformas audiovisuales. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, tras la firma del convenio con el Clúster de Turismo de Extremadura, representado por su directora, María José García Curto, para dar impulso a ‘Cáceres Convention Bureau’, con el que pretenden convertirse en un destino preferente a la hora de celebrar congresos.

De Cáceres al mundo

"Lanzamos nuestra campaña en el corazón de España. Vamos a saltar al centro de Europa y, de ahí, a todo el mundo. Vamos a incrementar nuestra presencia en medios nacionales e internacionales. Vamos a aparecer en Spotify para abrir nuevos espacios, nuevas fronteras", ha señalado el regidor.

Acuerdo

La firma del acuerdo, que tiene por objetivo ubicar a la ciudad como destino referente en la organización y celebración de congresos, se ha celebrado en el Hotel Extremadura, donde posteriormente ha habido un desayuno con agentes del sector privado. Un ejemplo es el que la Sociedad Nuclear Española está realizando en el Palacio de Congresos estos días: "Han atraído a 700 u 800 personas durante casi una semana. El objetivo es que todos ellos regresen con sus familias en otras estaciones, ha indicado García Curto.

Mateos y Orgaz, este martes, en la Gran Vía madrileña. / EP

Turismo de congresos

El turismo de congresos es algo en lo que la ciudad lleva años trabajando, pero con la creación de este 'bureau' se pretende profesionalizar el sector, que los clientes están demandando. "El objetivo es que, cuando una asociación viene a celebrar un congreso, pueda tener un punto único en el que preguntar", ha incidido la representante del Clúster. El ayuntamiento ha aportado una cuantía de 20.000 euros.

Un instante de la explicación al sector turístico. / El Periódico Extremadura

Más turistas

Con esto, lo que el ayuntamiento prevé es incrementar la llegada de turistas a la ciudad. "Somos Patrimonio de la Humanidad. Pero no somos solo pasado e historia, sino que estamos haciendo una apuesta muy importante para ser una ciudad de vanguardia. La llegada de Helga de Alvear supuso un antes y un después, pero no vamos a conformarnos", ha señalado Mateos.

Problemas

Además, consciente de algunos problemas que puede traer el turismo de masas, están trabajando de forma conjunta con el Cluster para que "sea compatible con la vida diaria de los cacereños". "Queremos que sea un motor de la ciudad, pero no que sea un problema. No podemos criminalizar al sector", ha concluido Mateos.