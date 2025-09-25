Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para aumentar el número de visitantes

Spotify y más plataformas audiovisuales: la campaña de promoción turística de Cáceres redimensiona sus objetivos

El ayuntamiento firma un convenio con el Clúster de Turismo de Extremadura con el fin de convertirse en destino preferente para celebrar congresos y profesionalizar el sector

Firma del acuerdo entre Mateos y García Curto.

Firma del acuerdo entre Mateos y García Curto. / El Periódico Extremadura

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La campaña de promoción turística 'Feel Cáceres', que el ayuntamiento puso en marcha por todo lo alto en la Gran Vía de Madrid, redimensiona sus objetivos y cambia de público: aparecerá en Spotify y en otras plataformas audiovisuales. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, tras la firma del convenio con el Clúster de Turismo de Extremadura, representado por su directora, María José García Curto, para dar impulso a ‘Cáceres Convention Bureau’, con el que pretenden convertirse en un destino preferente a la hora de celebrar congresos.

De Cáceres al mundo

"Lanzamos nuestra campaña en el corazón de España. Vamos a saltar al centro de Europa y, de ahí, a todo el mundo. Vamos a incrementar nuestra presencia en medios nacionales e internacionales. Vamos a aparecer en Spotify para abrir nuevos espacios, nuevas fronteras", ha señalado el regidor.

Acuerdo

La firma del acuerdo, que tiene por objetivo ubicar a la ciudad como destino referente en la organización y celebración de congresos, se ha celebrado en el Hotel Extremadura, donde posteriormente ha habido un desayuno con agentes del sector privado. Un ejemplo es el que la Sociedad Nuclear Española está realizando en el Palacio de Congresos estos días: "Han atraído a 700 u 800 personas durante casi una semana. El objetivo es que todos ellos regresen con sus familias en otras estaciones, ha indicado García Curto.

Mateos y Orgaz, este martes, en la Gran Vía madrileña.

Mateos y Orgaz, este martes, en la Gran Vía madrileña. / EP

Turismo de congresos

El turismo de congresos es algo en lo que la ciudad lleva años trabajando, pero con la creación de este 'bureau' se pretende profesionalizar el sector, que los clientes están demandando. "El objetivo es que, cuando una asociación viene a celebrar un congreso, pueda tener un punto único en el que preguntar", ha incidido la representante del Clúster. El ayuntamiento ha aportado una cuantía de 20.000 euros.

Un instante de la explicación al sector turístico.

Un instante de la explicación al sector turístico. / El Periódico Extremadura

Más turistas

Con esto, lo que el ayuntamiento prevé es incrementar la llegada de turistas a la ciudad. "Somos Patrimonio de la Humanidad. Pero no somos solo pasado e historia, sino que estamos haciendo una apuesta muy importante para ser una ciudad de vanguardia. La llegada de Helga de Alvear supuso un antes y un después, pero no vamos a conformarnos", ha señalado Mateos.

Noticias relacionadas y más

Problemas

Además, consciente de algunos problemas que puede traer el turismo de masas, están trabajando de forma conjunta con el Cluster para que "sea compatible con la vida diaria de los cacereños". "Queremos que sea un motor de la ciudad, pero no que sea un problema. No podemos criminalizar al sector", ha concluido Mateos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
  2. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  3. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  4. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  5. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  6. El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
  7. El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
  8. Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte

Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres

Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres

¿Hecho puntual o aumento de los conflictos en La Madrila? El Bar Zany de Cáceres lo tiene claro: "Hace falta un extra de seguridad"

¿Hecho puntual o aumento de los conflictos en La Madrila? El Bar Zany de Cáceres lo tiene claro: "Hace falta un extra de seguridad"

Spotify y más plataformas audiovisuales: la campaña de promoción turística de Cáceres redimensiona sus objetivos

Spotify y más plataformas audiovisuales: la campaña de promoción turística de Cáceres redimensiona sus objetivos

Una familia monoparental se queda sin alternativa habitacional por un derribo municipal en Cáceres: "Alberto tiene un menor a su cargo y no tiene dónde vivir"

Una familia monoparental se queda sin alternativa habitacional por un derribo municipal en Cáceres: "Alberto tiene un menor a su cargo y no tiene dónde vivir"

Raquel Preciados, directora del museo de Cáceres, será la pregonera de San Jorge

Raquel Preciados, directora del museo de Cáceres, será la pregonera de San Jorge

El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

Juan Ramón Corvillo, abogado: "Cáceres, Patrimonio de la Eternidad"

Juan Ramón Corvillo, abogado: "Cáceres, Patrimonio de la Eternidad"
Tracking Pixel Contents