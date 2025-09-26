Bloques del cacereño barrio de Pinilla tendrán por fin ascensor después de 50 años

La accesibilidad llega a varios bloques del cacereño barrio de Pinilla. Cerca de 50 años después de su construcción, los edificios (que alcanzan las cinco plantas) están instalando por fin ascensores. Uno de ellos se sitúa en el número 13 de la avenida Héroes de Baler, cuyo elevador se montará en la fachada trasera y donde un grupo de operarios trabaja desde junio en su rehabilitación energética.

Las actuaciones consisten en la instalación de placas de grafito de 10 centímetros de grosor, que se apoyan sobre un perfil de arranque que impide que entre humedad. Además, los trabajadores incorporan unos tacos de sujeción para procurar una mejor adhesión de las placas. El siguiente paso consiste en acoplar una malla antifisuras y varias capas de masa: dos de mortero, una de pintura y otra de acrílico, que es la terminación. Todo ello se suma a la reforma efectuada en el tejado, donde se ha retirado la uralita y se han instalado paneles de sándwich.

Revalorizar el edificio

¿El objetivo? Según afirman los operarios, conseguir una temperatura ambiente en el interior de las viviendas de entre 23º y 24º. Igualmente, lograr una mejor calificación energética (en la escala que va de la A, la más eficiente, a la G, la menos) y revalorizar el edificio. Algo a lo que contribuirá de lleno la instalación del ascensor. "Llevábamos muchos años detrás de ello", explica la presidenta de la comunidad, Juani Bermejo. Un tiempo que se ha dedicado a la solicitud de la correspondiente subvención a la Junta de Extremadura, que financiará una parte del montaje del ascensor y de la rehabilitación energética, así como a los trámites realizados ante el Ayuntamiento de Cáceres. "La ley dice que tiene que haber un acerado para poder acceder al elevador", explica Bermejo. Así, debido a la estrechez de la calle Fortuny, con la que linda la parte trasera del edificio, esta pasará a ser peatonal para garantizar la seguridad de los residentes.

Vecinos que hoy celebran la reforma. La primera, la propia presidenta. "Es una muy buena noticia de cara al futuro, significa que estamos avanzando", considera. Ella vive en el quinto piso y reconoce que tiene que hacer la compra 'online', porque no puede subir andando cargada con las bolsas. "Puede ser complicado para algunas personas", añade. Aún no tiene claro de qué manera se va a instalar el ascensor, pues les tienen que informar en una reunión próximamente, pero sí sabe que se montará en el espacio donde actualmente se ubican las escaleras.

Por ellas baja, con cierta complicación, José Manuel Tejedor, que vive alquilado en el primero desde hace siete años. Hace poco le ha surgido "un problema de respiración", lo que le dificulta subir, simplemente, el primer tramo de escaleras que conecta el portal de la finca con el bajo. "Si vengo cargado tengo que hacer dos viajes", explica el vecino, quien considera la instalación como "algo positivo, que te facilita la vida. Bienvenido sea".

Una complicación para quienes tienen hijos

Pero, la llegada del elevador no solo alegra a los mayores, o a quienes tienen problemas de salud. También a quienes tienen hijos pequeños. Dairé Jiménez y Fernando Galiano residen en el número 13 de la avenida Héroes de Baler desde hace cinco años, tiempo en el que han tenido un hijo. "Para quien viva en el quinto o en el cuarto, subir con el niño, el carricoche o la compra es un jaleo", dice ella. "Además, influye que las escaleras son muy estrechas", añade. Jiménez está actualmente embarazada y considera que la llegada del ascensor le simplificará bastante la vida. "Mi marido trabaja y para mí, subir sola con el niño de dos años, el carricoche y, ahora, el nuevo, puede ser complicado".

En una situación parecida se encuentra José Manuel Saro. "He tenido un muchacho desde hace poco y, menos mal que estamos los dos, mi mujer y yo, porque si no subir con él y con el capazo, sería difícil. Tendríamos que hacer dos o tres viajes", cuenta el cacereño. "Aunque seas joven es una paliza. A veces cuando vengo muy cargado con la compra, tengo que pararme a descansar", añade. Aunque no sabe con exactitud cuándo terminarán la reforma (rehabilitación y ascensor), dice que "estaba previsto que todas las actuaciones durasen un año".

Otras instalaciones

Actuaciones que, al menos en cuanto al ascensor, se producirán en los portales próximos. "El administrador de fincas me ha dicho que tanto el número 11 como el 9 ya tienen vía libre para poder tramitar la documentación", explica la presidenta de la comunidad. En caso de que finalmente se monten, se sumarán al que recientemente se incorporó en otro bloque situado en la calle Zuloaga, con el elevador por fuera del edificio. También al que se instaló aún más cerca, en la calle Españoleto, aunque este se integró dentro del bloque.

Y es en esa vía, un poco más abajo, donde se colocó el primer ascensor de este conjunto de edificios. Allí, una vecina es testigo de la mejora que su llegada, hace ya unos años, supuso para la comunidad. "Trajo mucha comodidad", asevera la propietaria que, a sus 85 años, reconoce que se tendría que haber mudado a otra vivienda si su bloque no se hubiese equipado con el elevador.