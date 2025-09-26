Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

Cáceres acoge el show ilustrado de 'MJ Dibujito' y la proyección accesible del film 'Sorda'

Un viernes de arte, humor e inclusión en la ciudad

Escena de la película 'Sorda'.

Escena de la película 'Sorda'. / El Periódico

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Dos propuestas que invitan a reír, reflexionar y conectar con lo cotidiano.

Show de ilustración y humor

Este viernes 26 de septiembre a las 21.00 horas en el Corral de las Cigüeñas, tendrá lugar el Show de ilustración y humor con MJ Corraliza Pérez, más conocida en Instagram como 'MJ Dibujito'. Llega desde Badajoz con un espectáculo fresco, divertido y cargado de ilustraciones que reflejan la vida cotidiana con humor y mucho desparpajo. "Un show cercano y auténtico en el que seguro te verás representado en más de una situación. Risas, reflexión y complicidad aseguradas en una propuesta que ya ha conquistado a muchos espectadores".

Proyección del film 'Sorda'

Este viernes 26 de septiembre a las 20.30 horas en la Filmoteca de Extremadura, se llevará a cabo la proyección del film 'Sorda', dentro del Ciclo de Cine Español. Pueden visionar la película personas con discapacidad auditiva y visual, ya que en ella se narra la historia de una joven que lucha por encontrar su voz y hacerse escuchar en un mundo que la ignora.

