Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»

Dices que no has estado nunca en el Parque Nacional de Monfragüe y apenas has pisado Trujillo. ¿Qué es lo que te transmiten estos dos territorios?

Hoy [por ayer jueves] salimos de aquí de Madrid directos a Cáceres y mañana [por este viernes] , pronto, a las ocho de la mañana, voy a darme una vuelta por todo la zona para conocerla antes de abrir el micrófono desde el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo. Sé que es la época de la berrea y que es algo muy emocionante de ver y, sobre todo, de escuchar. A mí, desde luego, todo lo que tenga que ver con naturaleza, conservación y medio ambiente me interesa. No solo a mí personalmente, sino que es un contenido al que le damos salida en ‘La Ventana’.

No sé si sabes que el escritor galés Ken Follet, que acaba de presentar su última novela, ha comentado sus veranos en España y ha dicho que «amo levantarme de la cama y salir a caminar por Trujillo»...

No lo sabía, pero echaré un vistazo a esas declaraciones. De Follet estuvimos haciendo un programa hace años en Vitoria, cuando había obras en la catedral, porque una de sus novelas estaba inspirada ahí. Mira, voy a prestar atención a ver a la ruta que haya seguido él por Trujillo para empaparme bien.

La radio tiene un elemento divulgador que muy interesante aprovecharlo. Y es lo que hacemos con secciones como la de Sheila Blanco.

Volviendo al programa. Das mucha cancha a la música en directo y en Trujillo vas a contar con Sanguijuelas del Guadiana...

Así es. Son unos chavales, digo chavales pero son bien cañeros, ¿eh? , que son de la tierra; de Badajoz, de Casas de Don Pedro.

¿Has tenido oportunidad de escucharlos?

Tienen alguna canción muy chula y crean una música muy interesante: una mezcla así como de Triana, Los Chunguitos y Estopa y son una gente que están ahora, vamos, ahí arriba. A mí me gusta mucho la música en directo, yo creo que a todo lo que tenga que ver con la cultura y la creación, sea música, teatro, cine, literatura, arte, le damos espacio en ‘La Ventana’ porque -creo sinceramente- que son las cosas más interesantes y que más merecen la pena de la vida.

¿Cuesta introducir en una radio generalista música en directo?

Esto lo empezamos a hacer cuando hacíamos el ‘Hoy x Hoy’ por las mañanas. Y entonces todavía costaba más que vinieran a tocar en directo. Pero hace ya un montón de años que lo tenemos y se trata de algo tan simple como que, una vez a la semana, dediquemos una hora de radio a hablar con gente que hace música y escuchar lo que hacen. Porque ahora, tal y como están estructuradas las radios musicales, la radio más comercial (incluso las nuestras) es difícil que haya espacios de estos y de hecho mucha gente de la música se queja. Además, tratamos de no hacer sólo novedades, sino de hablar con la gente de la música de cualquier tiempo, de cualquier edad, de cualquier estilo... La verdad es que esto es -a mí me parece- de las cosas más saludables y más gratificantes que existe.

A qué te refieres...

A conversar un grupo de personas sobre una película, sobre un libro o sobre un disco; creo que es algo que a todos nos gusta.

Como director de ‘La Ventana’ también has introducido una sección con la cantante y compositora Sheila Blanco para hablar de música clásica...

La radio, entre sus características, tiene un elemento divulgador que es muy interesante aprovecharlo. Ya sea para divulgar ciencia, música clásica, para divulgar literatura, lo que sea. Y Sheila Blanco lo que hace es -algo que es el estilo en sí de ‘Todo por la radio’-, que es jugar. Y juega con los que estamos ahí y, por lo tanto, con los oyentes. Nos lanza adivinanzas, nos cuenta historias de en qué se inspiró tal músico, tal compositor, para escribir tal obra, que conocemos todos pero no sabemos de dónde viene. Y esta manera de entrar a través del humor, del comentario un poco más ligero, es una buena forma de divulgar también. Hacer todo lo contrario a la solemnidad.

Tampoco parece muy solemne la crítica cinematográfica de Boyero, que es bastante denostada en redes...

Bueno, a Bollero hay que quererle como es o detestarle. Hay bolleristas y antibolleristas. Yo hace muchos años que le conozco, que trabajo con él, y creo que es un personaje que traspasa las líneas de lo que es el ámbito cinematográfico. No trata de sentar cátedra ni dar doctrina. Hablamos de películas pero hablamos también de la vida en general. es un hombre con muchas experiencias vividas, que tienen que ver con el cine o no y yo creo que una conversación con él, que creo que es el género fundamental de la radio, la conversación, siempre se agrada. Entiendo que hay gente que le disguste o que no comparta su opinión de las películas. Pero él siempre subraya que es su opinión, su criterio, su mirada.

¿Cómo se ve ahora mismo Extremadura desde Madrid?

Pues pasa lo que sucede con tantos territorios de España; de los que parece que solo nos acordamos cuando hay noticias, por ejemplo, como los incendios de este verano. Esto es una autocrítica que yo hago y que admito que nos ocurre a todos, porque no sé qué es lo que falla. No sé si dedicamos demasiado espacio y demasiado atención a las pugnas, a las broncas políticas del día a día, pero luego hay una realidad que no tiene mucha salida en los programas nacionales. Y es una pena porque, además, en el caso de la SER [esa realidad] la conocemos porque tenemos una implantación local y territorial enorme. Para alguien de fuera de Extremadura le hablas de la región y parece que se le viene a la cabeza los incendios, el tren que es una mierda y alguna bronca política de vez en cuando. Pero bueno, hay está el turismo rural, el Valle del Jerte, la cercanía y las cosas comunes que se hacen con Portugal, festivales de música, festivales de teatro. Todo eso, que los que no somos de allí, pues tenemos más o menos en la cabeza, yo reconozco que no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios nacionales.