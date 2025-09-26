Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Disponible para IOS y Android

Conoce PRE IMPULSA, la app que conecta a empresas con emprendedores en el medio rural de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres y la Cámara de Comercio lanzan esta herramienta digital para dar continuidad a empresas locales viables y frenar la despoblación en el medio rural.

Programa de Relevo Empresarial.

Programa de Relevo Empresarial. / EL PERIÓDICO

Redacción

Cáceres

Así, ante los numerosos negocios rurales que están en peligro de desaparecer por la jubilación de sus propietarios y la falta de sucesores nace PRE-IMPULSA, la app del programa Diputación Impulsa que busca preservar negocios locales viables que corren riesgo de cierre, conectándolos con personas emprendedoras interesadas en asumir esos negocios. Sin duda una eficaz herramienta para luchar contra la despoblación.

Está operativa y disponible para su descarga en sistemas iOS y Android.

Conoce su funcionamiento a través de la GUÍA PARA EL USUARIO.

Diputación Impulsa es un programa de la Diputación Provincial de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex).

Diputación Impulsa.

Diputación Impulsa. / EL PERIÓDICO

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
  2. La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
  3. Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
  4. La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
  5. El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
  6. El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  7. El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
  8. Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres

Bloques del cacereño barrio de Pinilla tendrán por fin ascensor después de 50 años

Bloques del cacereño barrio de Pinilla tendrán por fin ascensor después de 50 años

Cáceres acoge el show ilustrado de 'MJ Dibujito' y la proyección accesible del film 'Sorda'

Cáceres acoge el show ilustrado de 'MJ Dibujito' y la proyección accesible del film 'Sorda'

Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»

Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»

Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: "Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas"

Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: "Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas"

Conoce PRE IMPULSA, la app que conecta a empresas con emprendedores en el medio rural de la provincia de Cáceres

Conoce PRE IMPULSA, la app que conecta a empresas con emprendedores en el medio rural de la provincia de Cáceres

Carta de agradecimiento de los hijos/as y esposa de José Bohoyo Sancho

Carta de agradecimiento de los hijos/as y esposa de José Bohoyo Sancho

El ayuntamiento aprueba que el TSJEx reciba la Medalla de Cáceres

El ayuntamiento aprueba que el TSJEx reciba la Medalla de Cáceres

El concejal de Cultura sobre la candidatura de Cáceres 2031: "Es un proyecto ganador” que “está en el buen camino"

El concejal de Cultura sobre la candidatura de Cáceres 2031: "Es un proyecto ganador” que “está en el buen camino"
Tracking Pixel Contents