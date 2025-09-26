Conoce PRE IMPULSA, la app que conecta a empresas con emprendedores en el medio rural de la provincia de Cáceres

Así, ante los numerosos negocios rurales que están en peligro de desaparecer por la jubilación de sus propietarios y la falta de sucesores nace PRE-IMPULSA, la app del programa Diputación Impulsa que busca preservar negocios locales viables que corren riesgo de cierre, conectándolos con personas emprendedoras interesadas en asumir esos negocios. Sin duda una eficaz herramienta para luchar contra la despoblación.

Está operativa y disponible para su descarga en sistemas iOS y Android.

Conoce su funcionamiento a través de la GUÍA PARA EL USUARIO.

Diputación Impulsa es un programa de la Diputación Provincial de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex).