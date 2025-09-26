¿En qué estado se encuentran las zonas verdes de Cáceres? El PSOE denuncia "abandono absoluto"

El PSOE de Cáceres ha denunciado el "abandono absoluto" de las zonas verdes en la ciudad y la falta de poda de los árboles. Una "desidia", califica la portavoz municipal, Belén Fernández, que ya ha provocado la caída de ramas y la falta de iluminación en algunas zonas, puesto que la vegetación tapa las farolas.

"En todos los barrios"

"Es una constante en todos los barrios", asevera la líder socialista, que "está siendo denunciada por los cacereños y cacereñas, a pesar de que el gobierno haga oídos sordos y saque pecho de haber incrementado el contrato de parques y jardines. Un incremento que ya se debería haber notado en la ciudad, y no solamente no se ha notado, sino que el abandono se hace cada vez más notable", añade.

Para Fernández, lo que se percibe es un "adelgazamiento escandaloso" del servicio de cuidado de las zonas verdes. "No se cubren las plazas, no hay personal, y cada vez el servicio es más deficitario", afirma la portavoz.

La opinión de los cacereños

Y, ¿qué opinan los cacereños? Algunos han trasladado a este diario sus quejas ante la situación en distintas áreas. Hace apenas un mes, un vecino denunció el estado del talud que divide el denominado paseo de la Diversidad, paralelo a la avenida Hernán Cortés, del párking del Parque del Príncipe. "Está fatal, lleno de malas hierbas. Las palmeras están totalmente anegadas por el pasto", relató a finales de agosto.

Pocos días antes, vecinos del residencial Gredos pusieron el grito en el cielo por la estampa que contemplaban frente a las puertas de sus domicilios. "El otro día estuve sacando tres sacos grandes de hojas de delante de mi casa", explicó Jesús. "No vienen a limpiar", añadió. Además, pasenates de la Ronda Norte se han deferido a la necesidad de podar recientemente.

Problemas de iluminación

"Nos preocupan las consecuencias que esta situación está teniendo en nuestros barrios", manifiesta Belén Fernández, "porque la falta de poda está creando problemas de iluminación, con la consiguiente inseguridad por la noche". Una problemática patente en la avenida de la Hispanidad, donde los vecinos colocaron, hace unas semanas, carteles en las farolas para protestar ante la oscuridad de la vía al caer el sol. Si bien es cierto, allí el Ayuntamiento de Cáceres ya ordenó la poda y la revisión de las iluminarias para solventar la situación.

"Falta de desbroce"

Sea como fuere, el PSOE critica, también, la "falta de desbroce", que no deja de ser patente. Desbroces que se realizan in extremis ante las altas temperaturas por el riesgo de incendio, pero, aún así, no se ha evitado que se hayan producido, el último hace escasos días en Mejostilla. Un fuego que obligó a dos dotaciones del Sepei a trabajar durante hora y media, durante la madrugada del pasado lunes, para controlar las llamas situadas a escasos 10 metros de las viviendas.

"Es una muestra más de la falta de seguimiento en el cumplimiento de los contratos de las concesionarias, como ya ocurrió, y sigue ocurriendo, con el de basura y limpieza viaria", considera Fernández. "Mientras que Rafa Mateos solo se ocupa de sus ‘grandes proyectos’ como la reforma de la Avenida Virgen de la Montaña, ignorando las demandas ciudadanas, la situación en los barrios es cada vez peor. Esa es su política y su visión de ciudad”, concluye la portavoz municipal socialista.