Kini Carrasco y una carrera en Cáceres que saca sonrisas a los niños hospitalizados

La carrera popular de Kini Carrasco regresa con su décima edición el próximo 5 de octubre y ya lleva récord absoluto de corredores, a estas fechas, por las calles de Cáceres. Vuelve, de esta forma, uno de los eventos deportivos y solidarios más esperados del año en la ciudad.

Presentación

El evento, del que El Periódico Extremadura es patrocinador, ha sido presentado en la mañana de este viernes en la Diputación de Cáceres por el propio atleta paralímpico, el diputado de Deportes, Pablo Miguel López; el concejal de Empleo del consistorio cacereño, Emilio Borrega, y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho. La prueba tiene por objetivo recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de niños hospitalizados en áreas de ongología infantil.

Cartel de la carrera de Kini Carrasco. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Fecha

La carrera será el domingo 5 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, con salida y llegada en la avenida de España de Cáceres y recorrido por el centro de la ciudad. Cabe recordar que desde el año pasado el circuito está homologado por lo que se espera la participación de atletas que busquen conseguir marcas mínimas que les permitan participar en competiciones como la San Silvestre Vallecana, tal y como ha informado Carrasco.

Modalidades