Solidaridad
Kini Carrasco y una carrera en Cáceres que saca sonrisas a los niños hospitalizados
La cita, el 5 de octubre, será a beneficio de la Fundación Juegaterapia
La carrera popular de Kini Carrasco regresa con su décima edición el próximo 5 de octubre y ya lleva récord absoluto de corredores, a estas fechas, por las calles de Cáceres. Vuelve, de esta forma, uno de los eventos deportivos y solidarios más esperados del año en la ciudad.
Presentación
El evento, del que El Periódico Extremadura es patrocinador, ha sido presentado en la mañana de este viernes en la Diputación de Cáceres por el propio atleta paralímpico, el diputado de Deportes, Pablo Miguel López; el concejal de Empleo del consistorio cacereño, Emilio Borrega, y el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho. La prueba tiene por objetivo recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de niños hospitalizados en áreas de ongología infantil.
Fecha
La carrera será el domingo 5 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, con salida y llegada en la avenida de España de Cáceres y recorrido por el centro de la ciudad. Cabe recordar que desde el año pasado el circuito está homologado por lo que se espera la participación de atletas que busquen conseguir marcas mínimas que les permitan participar en competiciones como la San Silvestre Vallecana, tal y como ha informado Carrasco.
Modalidades
La cita incluirá distintas modalidades y distancias para todas las edades y niveles, con una cuota de inscripción de doce euros y cinco en el caso de los menores de 14 años. Como novedad este año, las personas que no puedan o deseen realizar la carrera pero quieran colaborar, podrán hacerlo adquiriendo el dorsal plata o el oro (25 o 50 euros). Ya se han inscrito más de 600 personas y se espera que, en los próximos días, se alcance el cupo máximo del evento, que es de 750 participantes. Tanto las inscripciones como la compra de dorsales simbólicos están disponibles en la web www.deporticket.com
